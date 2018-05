Tomas Breddam (S), formand for plan- og teknikudvalget, måtte sande, at kunderne havde svært ved at vente på, at de igen kunne handle ind i Netto på Københavnsvej efter udvidelsen af butikken. Foto: Lars Ahn Pedersen

Ventetiden er ovre: Se den genåbnede Netto

Efter at have holdt lukket siden påske kan der igen handles i Netto på Københavnsvej i Roskilde. Butikken genåbnede torsdag morgen i en ny og forbedret udgave, der gjorde, at den knapt nok var til at genkende for de gamle kunder.