Roskilde Kommune bliver kimet ned af borgere, der venter på at blive vaccineret og ikke kan forstå, hvorfor de ikke har hørt noget. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ventetid på vaccinen giver rødglødende telefoner

Roskilde - 14. januar 2021 kl. 13:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Torsdag starter vaccineringen af hjemmeboende ældre med plejebehov i Roskilde. Det starter med de ældre over 85 år, som bliver vaccineret i kongrescenteret.

Vaccinecenteret ligger ellers sammen med testcenteret på Skalstrup syd for Roskilde, men kommunen har fået besked på at oprette en midlertidig facilitet for de ældste, så de ikke skal køres til Skalstrup.

I første omgang har kommunen fået omkring 70 doser vacciner, som bliver prioriteret efter alder med den ældste borger forrest i køen.

Roskilde Kommune ved ikke, hvornår de får den næste portion vacciner. Det er Sundhedsstyrelsen og regionen, der fordeler vaccinerne, hvor kommunen bare står som det udførende led.

Lidt hårde ord Men det er her, mange borgere henvender sig, når den forventede vaccine udebliver. Telefonerne bimler og bamler med borgere, der ikke kan forstå, at det endnu ikke er blevet deres tur.

Når kommunens medarbejdere ikke kan give dem et svar, kaster det nogle frustrationer af sig.

- Der har været lidt hårde ord i ugens løb, for vi vil alle sammen gerne være den næste til at blive vaccineret. Når man så får at vide, at nu er det mig, kan kommunen ikke svare på, om det er nu eller i næste uge, siger social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann.

Det hjalp heller ikke på frustrationen, at næste målgruppe for vaccinationen ikke var kommunikeret klart ud. Mange hjemmehjælpsmodtagere har regnet med, at det var deres tur, men det er det ikke, hvis de ikke også modtager personlig pleje.