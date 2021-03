Se billedserie 50 meter-bassinet i den nye svømmehal er et imponerende syn. Foto: Kim Rasmussen

Venter på corona-åbning: Ny svømmehal er klar

Roskilde - 30. marts 2021 kl. 06:14

Kun corona-epidemien forhindrer en snarlig åbning, som derfor er udskudt, til det kan foregå under helt sikre forhold. I mellemtiden begynder kommunen at teste badet i mindre målestok med få gæster for at være sikker på, det hele fungerer til den store åbning.

Roskildes nye svømmehal ved siden af det gamle vandtårn og Roskilde-Badet på Bymarken er nu stort set færdig, efter at byggeriet er blevet flere år forsinket og næsten dobbelt så dyrt som først beregnet.

Roskilde Avis har besøgt det imponerende byggeri sammen med vicekommunaldirektør Martin Barnkop og arkitekt Klaus Kellermann fra kommunens ejendomsforvaltning. Førstnævnte sørgede for at få byggeriet gennem slutfasen fra starten af 2020, mens den anden har været daglig byggeleder på pladsen.

I de seneste dage har de ansatte brugt over 500 arbejdstimer og 40.000 kroner på at få gjort grundigt rent overalt efter håndværkerne. Så avisen måtte også have beskyttelses-galocher på, før vi kom ind.

50 meter og meget mere Den nye svømmehal er langt mere end det imponerende 50 m-bassin. Her er desuden flere nye bassiner til leg og sjov samt et stort nyt varmtvands-bassin med en konstant temperatur på 34 grader til både børn og ældre. Det skal afløse det gamle ved Bernadottegården.

Samtidig er her flere saunaer, handicaprum og gårde midt i byggeriet, hvor man også kan gå ud og blive kølet af.

Fotograf Kim Rasmussen, der er opvokset i samme gade, og som lille dreng lærte at svømme her, er meget imponeret. Han mindes det gamle lille bassin og de små omklædningsrum, når han nu ser de flotte forhold, som de kommende gæster får.

Den nye svømmehalschef Birgitte Junker, der tidligere har været i både Aarhus og Randers, viser rundt og fortæller stolt om alle de forskellige detaljer.

I de forskellige bassiner kan den nye svømmehal i alt rumme 749 mennesker på samme tid. Når der i løbet af en dag kan nå at være både to og tre hold forbi i svømmehallen, anslår Birgitte Junker, at den daglige kapacitet kommer op på over 2.000 besøgende.

Ny undersøgelse

Roskilde Byråd har efter forslag fra Karsten Lorentzen (DF) netop vedtaget, at der nu foretages en uvildig undersøgelse af, hvorfor byggeriet blev så meget forsinket og langt dyrere end først antaget.

Blandt de forventede hovedkonklusioner er, at det altid er meget svært at bygge en ny svømmehal sammen med en eksisterende. Det har andre kommuner også prøvet med store ekstra udgifter.

En anden forklaring er, at kommunen skulle have fastholdt en total-entreprenør med ansvaret for den samlede udgift, selv om disse tilbud lå langt over den første pris. Det ville i den sidste ende have været langt billigere at have sådan en hovedansvarlig, fremfor at kommunen selv overtog ansvaret og forsøgte at styre mange forskellige fagentrepriser.

Sådan gik det til Tilbage i 2011 startede formanden og næstformanden i Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) samt Lars Lindskov (K) på den proces, der skal føre til , at Roskilde kan få en ny og moderne svømmehal.

I kommunens budget for 2014 besluttes det første gang, at der skal opføres en ny svømmehal.

Her er det den daværende konservative leder, Carsten Wichmann, der ville have en på 50 meter, så lokale konkurrence-svømmere kunne få topforhold.

Roskildes daværende 'sportsminister', SF's Birgit Pedersen, ønsker til gengæld at få gode wellness-forhold for familierne, hvilket der efter hendes og andres mening er langt mere brug for.

Et flertal ønsker ønsker at opføre den nye store svømmehal ved siden af det gamle Roskilde Bad på Bymarken.

På det tidspunkt regnes med en pris på 130 mio.

Et mindretal, bestående af V og DF, ønsker en todelt løsning med wellness-faciliteter på Bymarken og en hel ny lang bane placeret i Trekroner, hvor det er lettere at komme til med både bil og tog fra hele kommunen.

I foråret 2017 kommer en politisk afklaring på initiativ af borgmester Joy Mogensen (S). Et flertal på 16 medlemmer i byrådet, bestående af S-SF-K og R, indgår et forlig om at få bygget en ny stor svømmehal ved Bymarken, til en skønnet pris på 143 mio. kroner.

Et mindretal på 15 er imod. Venstre og DF, fordi de mener, det er en forkert og for dyr løsning.

Enhedslisten er også imod, fordi partiet mener, at pengene kan bruges bedre til service indenfor bl.a. skole- og børneområdet til borgerne.

En arkitekt-konkurrence resulterer i et vinderforslag, der lever op til den ønskede beskrivelse.

Men ingen firmaer ønsker at udføre arbejdet som totalentreprise til den bevilgede pris.

Da kommunen så barberer i projektet, er der stadig ingen, som vil påtage sig den samlede opgave til prisen.

I stedet beslutter kommunen så at gennemføre projektet som fagentreprise, hvor man selv styrer det samlede projekt og udbyder de enkelte opgaver hver for sig.

Byggeriet viser sig at blive langt mere kompliceret og dyrere end forudset, hvilket i flere omgange er resulterer i forsinkelser og tillægsbevillinger.

Byrådet beslutter i 2019, at der skal gennemføres en undersøgelse af, hvad der er gået galt undervejs i byggeriet. Det skal foregå, når arbejdet er færdigt, så man kan lære af det til en anden gang.

I januar 2020 gennemfører den nye vicekommunaldirektør Martin Barnkop Lindgren en ny forhandling med alle entreprenørerne for at få en holdbar tidsplan og en holdbar pris.

Byrådet må nu acceptere en samlet pris, der er vokset til 227 mio. kroner, inkl. indretning af udenoms-arealerne.

Til gengæld er arbejdet siden skredet frem uden yderligere problemer, så den nye svømmehal nu skal kunne indvies i foråret 2021.