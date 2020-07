Venteliste til alle studieboliger inden studiestart

Næsten 3000 studerende begynder efter sommerferien på en videregående uddannelse i Roskilde. Mange af dem må vente på en studiebolig i byen, for ingen af de mere end 2000 kollegieværelser og ungdomsboliger står ledige.

Så snart nogen opsiger en studiebolig i Roskilde, står en fra ventelisten klar til at overtage. Nogle steder er ventelisten større end andre, men det er ikke til at sætte tal på det samlede antal boligsøgende studerende, da mange er skrevet op flere steder.

Det er ifølge Rasmus Okholm-Hansen nødvendigt at skrive sig op bredt for at få en bolig i løbet af forholdsvis kort tid. Hvis man studerer i Roskilde, kommer langvejs fra eller er i bolignød, bliver man skubbet frem i køen, men langt de fleste på ventelisterne har studieplads i Roskilde.