Nordskolen får et beregnet merforbrug på 10,5 millioner kroner i år. Dem vil flertallet dække med midler fra det øvrige skoleområde, men byrådets to venstrefløjspartier vil låne af kassen og senere finde pengene i næste års budget. Foto: Lars Kimer

Venstrefløj: Lad nu kassen dække skoles merforbrug

Roskilde - 02. april 2020 kl. 13:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er stadig ikke afgjort, hvordan Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 millioner kroner i år skal dækkes.

Den sammenlagte skole kom ud af 2019 med et underskud på over 15 millioner, som der nu er fundet en løsning på, men eftersom det økonomiske uføre ikke er sådan til at standse, står kommunen også med et hul at dække i år og de kommende tre år.

Til den tid skulle der være rettet op på miseren ved hjælp af en økonomisk handleplan, som skole- og børneudvalget har godkendt.

Et flertal i udvalget er klar til at dække Nordskolens underskud for i år ved at bruge nogle ubenyttede midler på det øvrige skoleområde.

Det vil Enhedslisten og SF ikke være med til. Ved tirsdagens videomøde i skole- og børneudvalget bragte de derfor sagen i byrådet.

Har gemt pengene Henrik Stougaard (EL) har accepteret, at forvaltningen overførte midler i 2019 uden at spørge om lov, men hertil og ikke længere.

- Det skal ikke blive sådan, at Nordskolens problem udsulter hele folkeskoleområdet. Så vi siger, at det beløb ikke er større, end at det kan klares med et midlertidigt udlæg af kommunekassen, og så må man rydde op i det, når der skal laves budget for 2021, siger Henrik Stougaard.

Det hjælper ikke, at Nordskolens hul bliver dækket af midler, der ikke er blevet benyttet til udvikling og faglige aktiviteter, som de var afsat til.

- Det er jo netop, fordi man har vidst, at problemet var der, og så har man ladet være med at disponere dem for at reservere dem til det her. Hvis det var nogle penge, man synes var tilovers, havde man selvfølgelig lagt det frem, sidst der blev lavet budget, hvor der skulle spares så meget. Når man ikke har gjort det, er det, fordi der rent faktisk er brug for de penge på folkeskoleområdet, og vi hører også fra skolerne, at det er nogle penge, de savner, siger Henrik Stougaard.

Skolerne må selv Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget, står dog gerne på mål for den prioritering, flertallet har foretaget. Hun peger på, at andre områder måtte holde for, da der blev fundet 3,2 millioner kroner til skolerne, så Nordskolen fremover kan få en separat pengetildeling til de to matrikler, Jylling og Baunehøj.

Hun mener, at skole- og børneområdet nu selv må løse opgaven.

- Fordelen ved at have et samlet skolevæsen er også, at alle kan hjælpe hinanden på tværs, og det må vi gøre i denne her situation. Det er en helt ekstraordinær situation, vi alle er rigtig ærgerlige over, men nu er den, som den er, og så må vi løfte i flok på område. Pengene bliver ikke taget fra ressourcemodellen, som skolerne bliver tildelt penge efter, men bliver taget af de frie midler, og det er helt afgørende for mig, siger Jette Henning.

- Vi kan ikke bare gå og tage penge op af kassen. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan inden for vores eget område, tilføjer hun.