Venstres Jette Tjørnelund vil ikke forbyde lærere og pædagoger at ryge uden for matriklen i arbejdstiden.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil lade lærerne ryge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre vil lade lærerne ryge

Roskilde - 07. maj 2020 kl. 13:08 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som det eneste parti kunne Venstre ikke stemme for et totalt tobaksforbud for både elever og ansatte i skoler og daginstitutioner, da skole- og børneudvalget tirsdag sagde god for, at forvaltningen udarbejder et forslag.

- Vi synes, vi skal vise så stor tillid til vores medarbejdere, at de godt kan finde ud af at være rollemodeller, selvom de ryger. Vi synes, man går lidt for langt i forhold til den personlige frihed, hvis man ikke engang må ryge uden for matriklen. Det er en helt principiel frihedsbetragtning, siger Jette Tjørnelund, gruppeformand og medlem af skole- og børneudvalget for Venstre.

- Det er så få børn og unge som muligt, der skal ryge, men vi skal også passe på ikke at pege alt for meget fingre ad hinanden. Vi er stadig mennesker, der kan agere fornuftigt, tilføjer hun.

Venstre er med på at forbyde tobak i skoletiden for eleverne, men vil lade de ansatte ryge uden for matriklen. For hvad bliver det næste så, spørger Jette Tjørnelund? At man ikke må ryge i fritiden som lærer, fordi man risikerer at blive set af elevern?

- Vi synes, det er en glidebane at gå længere nu, siger hun.

Foreløbigt er tobaksforbuddet ikke vedtaget, kun at processen fortsætter, så udvalget senere bliver præsenteret for et konkret forslag.

Jette Tjørnelund håber derfor stadig, at Venstres indvendinger bliver noteret og trække planerne i en mere fri retning.