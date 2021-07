Jette Tjørnelund (V) savner en forklaring på, hvorfor de ekstra pladser, der er vedtaget af byrådet, ikke er etableret endnu. - Det kan vi ikke bekendt over for de forældre, der sidste år blev stillet en snarlig løsning i udsigt, siger hun.

Venstre vil have garanti for pasning tæt på hjemmet

Roskilde - 25. juli 2021 kl. 11:58 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det skal være slut med, at forældre skal køre til andre områder af kommunen, når de skal aflevere deres børn i institution. Det mener Venstre, som nu foreslår, at Roskilde skal have en pasningsgaranti, så børnene bliver passet i det pasningsdistrikt, de bor i.

- Det er blevet en bekvem sovepude, at kommunen kan opfylde sin pasningsgaranti ved at tilbyde børn pasning i nabodistriktet.

Som situationen er i dag, må alt for mange forældre starte bilen og ud på en længere tur på tværs af kommunen med børnene til et pasningstilbud. Man kan tænke sig til, hvad det betyder for familiernes hverdag og børnenes sociale netværk, hvor de bor, siger Jette Tjørnelund, gruppeformand for Venstre og partiets borgmesterkandidat.

Kan ikke være det bekendt I lørdags omtalte DAGBLADET den situation, som Anne Torp Thorlin og hendes kæreste står i netop nu. De flyttede til Vindinge for en måneds tid siden, hvor der imidlertid er venteliste både til vuggestuen og til dagplejen, og derfor har parret været nødt til at tage imod en plads inde i Roskilde for at få deres lille søn passet.

- Det er megafrustrerende. Hele pointen med at flytte til en lille by er at være en del af lokalsamfundet og have sin hverdag der, sagde Anne Torp Thorlin.

Netop Vindinge er det område, hvor presset er størst, men også i Viby og i den nordlige del af kommunen er der underskud af institutionskapacitet.

- Jeg savner en god forklaring på, hvorfor pladserne, som der blev besluttet sidste år, ikke allerede er etableret. Artiklen i DAGBLADET i sidste weekend illustrerer tydeligt, at kommunen er i den grad kommet på bagkant, selv om prognoserne allerede sidste år forudsagde kapacitetsmangel i 2021, og selvom der blev afsat penge til formålet for et år siden. Det kan vi ganske enkelt ikke bekendt over for de forældre, der sidste år blev stillet en snarlig løsning i udsigt, siger Jette Tjørnelund.

Mulighed for kompensation Hun er indstillet på, at en pasningsgaranti skal skrues sådan sammen, at forældre bliver kompenseret, hvis kommunen ikke lever op til garantien - hvilket samtidig er en ekstra motivationsfaktor for kommunen i forhold til at lave op til garantien.

- Vi ønsker, at Roskildes pasningsgaranti skal gælde inden for det pasningsdistrikt, man bor i - det er en model, der fungerer godt i andre kommuner - og for at skabe et stærkt incitament til at finde pladser inden for pasningsdistriktet uden forsinkelse, foreslår vi, at modellen suppleres med væsentlig nedsættelse af forældrebetalingen fx til det halve, hvis kommunen ikke kan opfylde garantien, siger Jette Tjørnelund.