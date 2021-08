Da motorvejen blev udvidet, blev der lagt et betonfundament i midten af vejen, hvor den røde pil begynder. I mellemtiden er Kamstrupsti blevet forlagt vestpå på sydsiden af Darupvej, så nu, hvor stibroen skal bygges, giver det måske mere mening ikke at benytte det eksisterende betonfundament, mener Venstre.

Venstre vil flytte stibro og undgå klubnedrivning

Roskilde - 17. august 2021 kl. 13:49 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Måske skulle man udskyde etableringen af en ny stibro over Holbækmotorvejen en smule og få ordentligt undersøgt, om der kunne være en bedre løsning?

Det mener Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund. I forvejen er der på falderebet opstået usikkerhed om stibroen i forhold til økonomi og overholdelse af lokalplanen, men Venstre-spidsen mener nu at have fundet en mulig løsning, der kan spare en del af besværet.

Det er simpelthen at flytte broen, så man undgår at rive klublokalerne for motorforeninger ned.

Kan spare nedrivning Hidtil har det været en forudsætning, at man benytter et eksisterende brofundament på motorvejens midte. Men større er det fundament heller ikke, og Jette Tjørnelund vil i det mindste have set på muligheden for at flytte den længere mod vest.

- Så får man en mere regelret forbindelse, og man behøver ikke at rive de to motorklubber ned. Det synes jeg rummer en række fordele. For det første er det meget væsentligt, at klubbernes lokaler ikke behøver at blive revet ned, så vi sparer omkostninger til nedrivning og genhusning, siger Jette Tjørnelund.

Hun mener, det er væsentligt, at klubberne kan blive i området, hvor de også afholder Viking Run med 10.000 deltagere på Dyrskuepladsen. Oven i købet er der andre fordele ved at flytte broen, fx at man sparer flytningen af en transformatorstation.

Muligheden på bordet Jette Tjørnelund mener, at en flytning af broen også giver mening i forhold til forløbet af en sti fra Musicon til Dyrskuepladsen og Milen.

På sydsiden vil broen ligge lige i forlængelse af Kamstrupsti, og på nordsiden vil den kunne gå langs teknisk skole, hvor der umiddelbart er plads til en sti i et grønt område. Det skal selvfølgelig afklares med skolen, ligesom de tekniske og økonomiske forhold skal afklares.

- Jeg synes, vi skal have et beslutningsgrundlag, hvor alle muligheder er på bordet. Det ville jo være brandærgerligt, hvis man rev de klubber ned, og der var en løsning, hvor man ikke behøvede det, siger Jette Tjørnelund.

Udskyd det bare Hun opfordrer til, at den alternative model bliver undersøget og taget med ind i forhandlingerne. For Venstre er det ikke afgørende, om det betyder en udsættelse af brobyggeriet.

- Det er så stort et projekt, at forarbejdet skal være i orden, og det har det knebet med. Der skal regnes på det, og der er nok at bruge penge på i det kommende budget, så jeg synes, vi skal tage den tid, det skal tage, siger Jette Tjørnelund og peger på, at man i forvejen er ude i at lappe nogle huller med den advokatundersøgelse, der er blevet foretaget hen over sommeren for at afklare, om broen strider mod lokalplanen.

