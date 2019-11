Lars-Christian Brask har meldt sig ud af Venstre og repræsenterer nu Liberal Alliance. Foto: Kim Rasmussen

Venstre sprængt: Brask går til Liberal Alliance

Roskilde - 01. november 2019 kl. 08:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Roskilde har mistet en af sine største stemmeslugere. Lars-Christian Brask har nemlig meldt sig ud af partiet og ind i Liberal Alliance.

Lars-Christian Brask, som ved de to seneste kommunalvalg har fået over 1000 personlige stemmer uden at være spidskandidat, er både 2. viceborgmester og næstformand i plan- og teknikudvalget. De pladser har han tænkt sig at blive siddende på. Desuden har han en forventning om igen at komme i økonomiudvalget, hvor der er tradition for, at alle byrådets partier er repræsenteret.

Lars-Christian Brask er også Venstres folketingskandidat i Roskilde-kredsen. Han blev ikke valgt ind ved valget i juni, som var det første folketingsvalg, han stillede op til, men det var under folketingsvalgkampens valgmøder, at han flere gange krydsede klinger med Liberal Alliances kandidat, Knud Damgaard, der fandt, at der var så stort sammenfald mellem Lars-Christian Brasks holdninger og Liberal Alliances, at Brask i virkeligheden burde stille op for LA. Det frø, Knud Damgaard plantede det, er siden spiret og har nu ført til, at Lars-Christian Brask tager springet og forlader Venstre.

- Efter folketingsvalget må jeg konstatere, at jeg ikke appellerer så meget til kernevælgerne i Venstre. Jeg er nok for urban, siger Lars-Chiristian Brask.

At der er noget om snakken, kunne man få en fornemmelse af allerede ved det opstillingsmøde, hvor Lars-Christian Brask blev valgt som folketingskandidat efter Flemming Damgaard. Det var i konkurrence med den nuværende gruppeformand i byrådet, Jette Tjørnelund. Brask vandt duellen klart med stemmer fra by-Venstre og fra VU, mens Gundsø- og Ramsø-medlemmer i vid udstrækning støttede Jette Tjørnelund.

I byrådet er Lars-Christian Brask endnu ikke kommet til at spille den fremtrædende rolle, som hans stemmetal har givet forventning om, og det har også spillet ind for hans valg, siger han.

- Det her skal ses som et positivt tilvalg af de stærke liberale værdier, som er Liberal Alliances DNA. Jeg har været rigtig glad for min tid i Venstre, men jeg ser mig selv og min politiske fremtid i det revitaliserede Liberal Alliance med Alex Vanopslagh i spidsen. Nu får jeg en mindre platform at arbejde ud fra, men jeg får større frihed til at markere, hvad jeg står for. Det føles rigtigt, og for mig er det vigtigste at arbejde for et parti med en klar liberal profil, siger Lars-Christian Brask, som sigter på at blive spidskandidat for LA i Roskilde ved næste kommunalvalg, og som stadig har ambitioner om også at komme i Folketinget.

Liberal Alliance har stillet op ved de sidste tre kommunalvalg uden at komme i nærheden af at blive valgt. Nu er partiet repræsenteret i byrådet, og det glæder partiets politiske leder, Alex Vanopslagh, sig over.

- Vi er meget glade for, at Lars-Christian Brask har valgt os til og viser os den tillid, at han har lyst til at melde sig ind i partiet. Lars-Christian har markeret sig som en dygtig politiker i Roskilde Byråd, og vi er glade for, at han nu sørger for, at Liberal Alliance også er repræsenteret i Roskilde Byråd, og dermed kan påvirke Roskildes politik i en mere liberal retning, siger Alex Vanopslagh.

