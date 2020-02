Venstre på kandidatjagt til næste valg

- Vi mener, at Roskilde Kommunes økonomiske situation og fremtidsudsigter kalder på ansvarlige, visionære og liberale politiske løsninger. Kommunen har behov for at forandring i borgmesterkontoret, og der er brug for et stærkt hold af gode liberale kræfter i byrådet, så vi sammen kan få vores kommune på ret kurs igen. Så ønsker man at være med til at skabe en mere liberalt, bæredygtigt og ansvarligt ledet Roskilde Kommune, vil jeg opfordre til at kontakte os og stille op for Venstre, siger han.