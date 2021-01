Se billedserie Jakob Ellemann-Jensen spritter hænder af inden Venstres ekstraordinære virtuelle landsmøde i Roskilde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Venstre på jagt efter Roskilde-freden

Roskilde - 24. januar 2021 kl. 10:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er en del at reparere på, når Venstre denne søndag holder ekstraordinært landsmøde. Partiet har brug for at komme på værksted og blive serviceret - og det finder meget passende sted i et industrikvarter i Roskilde.

Det er nemlig i Roskilde, landsmødet foregår. I hvert fald den fysiske del, som på grund af de stramme restriktioner er begrænset til et absolut minimum. Af samme grund er der hverken flagallé eller modtagelseskomité, ingen bespisning af hundredvis af fremmødte, lige som der heller ikke var fest i aftes. Det hele finder sted i den virtuelle verden, men ankeret for det hele er kastet i Roskilde.

På Håndværkervej - i skyggen af Energitårnet - holder eventfirmaet Inavate nemlig til. Bag firmaet står Peter Michael Rasmussen fra Jyllinge og René Uhre fra Vordingborg, som er eksperter i at afvikle møder på den mest professionelle måde, så udbyttet for deltagerne bliver så stort som muligt. Det gælder både fysiske og virtuelle møder.

Venstre har flere gange tidligere benyttet sig af Inavate, senest ved partiets virtuelle landsmøde, der blev holdt i november. Ved den lejlighed stod Inavate for at producere partiformands Jakob Ellemann-Jensens tale. Det samme er tilfældet i dag, hvor den ny ledelse efter en lang periode med intern krig og splittelse skal forsøge af samle partiet, for hvem de aktuelle meningsmålinger er alt andet end opløftende læsning. Partiet har med andre ord brug for sin egen Roskilde-fred for at komme videre.

Derfor er manges øjne rettet imod Roskilde. Kun få har adgang til Inavate studier og lokaler. Forsamlingsforbuddet betyder, at kun de allerstørste landsdækkende medier har mulighed for at komme ind. Men interessen for, hvad der sker, er stor. Det vidner opbuddet af medier på stedet om. Foran indgangsdøren har frysende journalister fra de medier, der ikke var plads til, men ingen af dem fik de kommentarer forud for mødet, som de havde håbet på.

Hverken Jakob Ellemann-Jensen, den ny næstformand Stephanie Lose eller den tidligere næstformand Inger Støjberg benyttede sig af den hovedindgang, som pressen mandsopdækkede tæt. Også én del var der tænkt over fra arrangøren side.

