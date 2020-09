Byrådsmedlem Marianne Kiærulff (V) er rystet over, hvor meget urenset spildevand der ender i Værebro Å fra Egedal, Ballerup og Furesø kommuner. Foto: Lars Skov

Venstre om Værebro Å: Det er en katastrofe

Roskilde - 17. september 2020 kl. 14:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Venstre er partiets medlem af klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune med egne ord rystet over hvor store mængder urenset spildevand, som i 2019 endte i Værebro Å, fordi renseanlæg og forsinkelsesbassiner i tre kommuner ikke kan følge med, når de store mængder regn falder.

- Det er jo ikke tal, vi har fået oplyst før, og det er et tal, som er svært at forholde sig til, fordi det er så kæmpestort, siger Marianne Kiærulff.

- Det er en katastrofe, som vi bliver nødt til at tage meget mere alvorligt. Nu fik spildevand national bevågenhed i sommer med den planlagte udledning i København. Men her taler vi faktisk om næsten samme mængde - og det er til et vandløb. Jeg tvivler ikke på tallet, når det kommer fra Miljøstyrelsen. Vi får hele tiden at vide, at det er dem, som sidder med de rigtige tal, siger Marianne Kiærulff.

- Det viser, at vi må begynde at kræve tal af nabokommunerne. Vi burde kunne få de tal, siger hun og holder fast i, at Roskilde Kommune selv burde begynde at lave målinger af vandkvaliteten i de åer, som løber ind i kommunen fra nabokommunerne.

S: Plads til forbedring Helt så skarp i tonelejet er formanden for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune ikke.

- Tallet på 245 millioner liter siger ikke så meget. Det er stort, men er det ulovligt? Hvis det er løbende overløb, så vil jeg være bekymret. Hvis det er overløb i forbindelse med skybrud, så er jeg mindre bekymret. At Egedal og Ballerup har to og fem overløb er antal, som virker tilfredsstillende. At man i Furesø har haft 15 tyder på, at der hos dem er plads til forbedring, siger Karim Arfaoui (S). Han mener ikke, at kommunen skal til at tage vandprøver.

- Jeg tror ikke, vi kommer langt med vandprøver i fx Værebro Å. Jeg tror, vi kommer langt med det samarbejde vi har sat i gang med de andre kommuner om en analyse af, hvordan vi kan håndtere det vand, som løber til i Værebro Å, siger han.

I forhold til debatten om kvælstof fremgår det af Miljøstyrelsens hjemmeside, at kun en-to procent af udledningen af kvælstof på landsplan kommer fra overløb af urenset spildevand. Landbruget står for 60-70 procent af kvælstofudledningen på landsplan.

