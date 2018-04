Venner er nervøse før Kajik og Ratik: Nu prøver de at hjælpe

Det er nu over 14 dage siden, venner fra skolen og bokseklubben har hørt fra brødrene Ratik og Kajik Hakopyan. De stod til at blive udvist til Armenien sidst i marts, men det er uvist, om de i stedet er gået under jorden, da de ikke har givet lyd fra sig.

I stedet for at sidde med hænderne i skødet har vennerne nu besluttet at gøre, hvad de kan for at hjælpe brødrene. De har lavet facebookgruppen »Hjælp Kajik og Ratik«, der har fået 1300 medlemmer på lidt over et halvt døgn.