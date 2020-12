Veludstyrede frivillige i uniform vinder flot pris: Fanger bandemedlemmer, narkosmuglere og emigranter

Se billedserie Der var god tid til kaffe da forsvarsminister Trine Bramsen mandag besøgte hjemmeværnseskadrille 270 ved Roskilde Lufthavn. Eskadrillen fik overrakt Forsvarets Frivilligpris for deres indsats over en årrække både med overvågning i bandekonflikten og overvågning af Middelhavet for EU. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 01. december 2020

- I er vel i virkeligheden en flok drengerøve med samfundsdedikation.

Ordene er forsvarsminister Trine Bramsens og de faldt, da hun på en råkold sidste dag i november aflagde besøg i et lokale i Roskilde Lufthavn, som udefra ser ganske anonymt ud. Indendørs var er dog masser af mandfolk i uniformer, og så altså en minister med en pris under armen.

Prisen havde hun med til hjemmeværnseskadrille 270, som tæller 77 frivillige med base i Roskilde og Aalborg.

- I er luftens helte. I gør alt det, der skal gøres for at holde øje fra oven, hjemme og ude i verden. I kommer med høj faglighed og i skaber værdi for Danmark, i er væsentlige i forhold til vores tryghed og andre myndigheder er misundelige på os, fordi vi i forsvaret har jer. I er uselviske, usnobbede og engagerede, sagde ministeren blandt andet da hun overrakte prisen.

Og hvem er de så disse luftens helte, som ingen dansker nogensinde har hørt om.

- Vi er en flok almindelige danskere, med flymæssige eller militære kompetencer. Dem bruger vi, når vi frivilligt stiller op for Danmark når enten politiet eller forsvaret kalder, siger lederen af systemoperatørerne i eskadrillen, en mand på 67 år, som kun vil kendes som »VAT«, hans kaldenavn i hjemmeværnet.

Og hvorfor nu sådan et hemmelighedskræmmeri. Det er ganske lige til. »VAT« og de andre frivillige jagter fx bandemedlemmer fra deres fly i luften, en Britten-Norman Defender, hvis spidskompetence er at kunne flyve langsomt. Men udstyrer man den med nogle gode »øjne« med helt fantastisk »natsyn«, så har man en meget, meget effektiv overvågningsenhed. Ikke mindst når man putter kompetente folk ind i maskine både i cockpittet, bag overvågningsinstrumenterne og på jorden til at guide.

- Vi vil rigtig gerne gøre en indsats for Danmark, som ministeren sagde, men som frivillig vil vi også gerne have lidt privatliv. Jeg har ikke behov for, at dem vi ofte hjælper med af fange, kan finde frem til hvor jeg bor, siger »VAT«.

Han er tydelig stolt over prisen. Den kommer ikke mindst fordi mændene i enheden har hjulpet forsvaret, en måned hvert efterår har de faktisk været sendt til Spanien, nærmere betegnet Malaga og det lyder jo dejligt eksotisk, men det var en alvorlig opgave.

- Vi har været afsted for at hjælpe den spanske kystvagt med rekognoscering fra luften. Det betød overvågning af Middelhavet. Det var primært emigranter, men også narkosmuglere vi hjalp med at finde, siger han. Indsatsen blev udført for EUs grænseagentur, Frontex, i 2019 og 2020.

De to observationsfly som eskadrillen råder over investerede forsvaret i i 2015 og de gør ifølge »VAT« en verden til forskel.

- At vi har så godt grej, er med til at tiltrække kompetente folk langt ud over, hvad vi kan forvente i en frivillig organisation. Når man kobler det sammen med, at det vi laver er skarpt. Vi deltager på reelle opgave, hvor vi gør en forskel, så giver det hele bare så meget mening i min verden, siger »VAT«.

Det kan tænkes, at drengerøvene fra eskadrille 270 snart skal på yderligere opgaver.

- Vi hører da om mulige opgaver som overvågning af skibstrafik og fiskeriinspektion, som jo også er opgaver, der skal løses for Danmark.