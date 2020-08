Ørsted Ørredvand var et af de steder, som velgørenhedsforeningen Fishing for Life besøgte på sin sponsorturné. Foto: Kim Rasmussen

Velgørenhedsfiskere lagde vejen forbi Ørsted Ørredvand

Svendsen Sport i Gadstrup og Ørsted Ørredvand var blandt de steder, der blev besøgt, da velgørenhedsforeningen Fishing for Life var på rundtur til sine sponsorer på Sjælland. Fishing for Life er stiftet af fynboen David Nordby og laver fiskearrangementer for hele familien, hvor der bliver samlet ind til Knæk Cancer og Kræftens Bekæmpelse.

- Jeg vil gerne ud at møde folk, hvor de er, i stedet for bare at ringe efter et sponsorat. Det er for upersonligt, siger David Nordby om sin endagsturné på Sjælland, der begyndte med et besøg hos Kræftens Bekæmpelses hovedkontor i København, hvor han blandt andet fik en snak med organisationens Knæk Cancer-team.