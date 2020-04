Cykelholdet Team Glade Børn lever stadig i håbet om, at det bliver muligt at cykle til Paris i juli, men meget afhænger af forholdene i de lande, som rytterne skal igennem. Foto: Anders Ole Olsen

Velgørenhedscykelhold tror stadig på tur til Paris

Roskilde - 21. april 2020 kl. 17:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det festlige syn, hvor det orange cykelhold Team Glade Børn tramper ud af Roskilde midt i højsommeren med kurs mod fjerne steder som Paris, Bolzano, Alsace og Prag er ikke punkteret endnu. Folkene bag cykelholdet arbejder fortsat med at kunne komme til Paris denne sommer, men vejledningerne følges tæt.

- Vi taler jævnligt med vores rejsearrangør, som er helt opdateret på, hvad der er muligt. Lige nu kan årets tur både blive en dreng og en pige. Vi strækker afgørelsen så langt, som vi kan. Vi træffer en beslutning i midten eller slutningen af maj, lyder det fra holdets nye teamchef Evan Lynnerup, som har overtaget teamchefkasketten fra Stiig Broby, der har stået i spidsen for holdet i mange år.

- Udfordringen er jo, at mens vi så småt åbner her i Danmark, så skal vi jo holde øje med forholdene i både Tyskland, Belgien og Frankrig. Alle de lande skal også åbne for, at vi kan komme afsted. Men vi fortsætter vores træning i grupper på to, så formen er der, hvis vi får muligheden for at komme afsted, siger Evan Lynnerup.

Han er ikke så bekymret over, at Team Rynkeby allerede har aflyst deres tur i år.

- De har et helt andet set-up. De er kæmpestore med mange ryttere på hvert hold. Vi kører jo typisk i grupper med 10-15 ryttere i hver gruppe. Så vi må vente og se, siger han.

At Tour de France er udskudt, betyder ikke så meget for Team Glade Børn. Det er ikke for at se afslutningen, at de cykler til Paris.

- Vi tager faktisk hjem dagen før, det var planen, at Tour de France-rytterne skulle trille ind i Paris. Vi har prøvet at være i Paris til tour-afslutningen, og logistisk er det svært. Derfor tager vi hjem før, men dem, som havde lyst, kunne tilkøbe mulighed for at blive i byen og se afslutningen, siger Evan Lynnerup.

Team Glade Børn har besluttet, at de i år ikke er mere end 60 deltagere. De har tidligere været af sted med 110 ryttere.

- Hvis vi holder os på 60, så kan vi tage afsted i en bus, og det gør det meget lettere at finde hoteller undervejs, siger teamchefen.

