Vejsidebomben i Ågerup

Roskilde - 28. januar 2021 kl. 13:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Løsningen på mange forældres pasningsproblem i Ågerup bliver en udflytterbørnehave i Jyllinge.

Det står fast efter gårsdagens byrådsmøde, hvor der - som aftalt i budgettet for i år - blev frigivet et par millioner til at etablere en udflytterordning i den tidligere Klub Engen. Det bakkede samtlige partier op om, selv Enhedslisten, som ikke er med i budgettet.

- Jeg synes, vi kan stå på mål for den løsning. Den giver en mulighed for, at forældrene i Ågerup for mulighed for at få passet deres børn tæt på. Der bliver etableret en busordning, hvor børnene både bliver transporteret til Engen og tilbage igen, og Engen giver dem nogle rigtig gode inde- og udefaciliteter. Og der kommer ekstra personale med. Jeg synes, vi har prøvet at finde en god løsning på det kapacitetsproblem, da den private organisation lukkede, sagde skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Benene savet væk Både hun og hendes partifælle, Camilla Vilby-Mokvist, pegede på, at forældrene faktisk har været inddraget, ikke kun i forbindelse med høringen om budgettet, men også senere.

- Jeg synes, det er fint, forældrene blander sig i debatten. Jeg kan lige forestille mig den følelse, de her forældre må have, hvis vi kommer og saver benene fuldstændig væk under dem. Både i september og november har det været diskuteret i det lokale kontaktudvalg, og jeg synes også, vi skal respektere, at man har siddet og diskuteret tingene frem og tilbage. Intet er mejslet i granit. Nu frigiver vi de her penge, men vi har også en forpligtelse over for bestyrelserne på skole- og sandelig også daginstitutionsområdet, sagde Camilla Vilby-Mokvist.

Læg øret til jorden Venstre mener, man bør komme forældrene i møde.

- Selv om der har været høringer, og områdebestyrelsen har været inddraget, må vi bare sige, den har været gal med kommunikationen. Da der kom en artikel om det i DAGBLADET, var det nærmest som at smide en vejsidebombe i Ågerup. Det var helt tydeligt, at forældrene i hvert fald ikke følte sig hørt. Det kom en overraskelse her, og de har nogle gode forslag, man kunne tænke ind. Det vil jeg meget opfordre til at lytte til, i det omfang, det kan rummes inden for økonomi og faglighed, sagde Jette Tjørnelund (V).

- Jeg synes, at i respekt for interessen må man lægge øret til jorden og høre, hvad de, der bor i området, synes, er en god løsning. I vores perspektiv er det her en permanent løsning med begrænset varighed. Jeg kan sagtens se, at det er fint at bruge Engen til børneformål, men vi har også en udfordring i Jyllinge, og ser vi lidt fremad, vil det nok være mere naturligt, at den ekstra kapacitet i Engen bliver brugt til Jyllinges børn frem for Ågerups børn. Set fra vores synspunkt er dette en nødløsning, og skulle der komme private ordninger, så familierne kunne få frit valg, ville vi hilse det velkommen. Der skal være mulighed for at få passet børnene lokalt i Ågerup, fortsatte hun.

Lyt til forældrene En anden Venstre-mand, Jacob Søegaard Nielsen, havde sikret sig, at han ikke var inhabil, inden han tog ordet og slog et slag for at lytte til forældrenes ønsker.

- Vi skylder at lytte til de bekymrede forældre på Elverhøj. De er kommet med fire prioriterede forslag, og jeg kan se gode muligheder i dem. Frem for at man skal transportere børnene 15 kilometer hver vej i bus, kunne det være noget biligere at have pavilloner på sportspladsen. Så er der 350 meter, og man kan gå derop - og man kan bruges lejepladsen på Elverhøj stadigvæk og spare bussen og en masse bekymringer. Der er mange nye, der er flyttet til området, og der er flere nye boliger på vej, så jeg synes, man skal se på forældrenes forslag. Det kan godt være, Jette Henning synes, dette er et godt forslag, men det er altså ikke faldet i særlig god jord, og jeg synes, vi skylder at lytte til de forslag, forældrene har lagt frem, sagde Jacob Søegaard Nielsen.

Uventet utilfredshed SF's Torben Jørgensen sagde, at han »blev noget overrasket over at læse i den lokale presse, hvor stor utilfredsheden der herskede blandt forældrene.«

Også SF støttede frigivelsen af pengene til Engen, men »vi har også en forventning om, at der sættes gang i en proces, hvor alle berørte parter bliver inddraget, og hvor forældregruppen for mulighed for at fremlægge deres forslag til løsninger,« sagde Torben Jørgensen.

Det samme havde Mogens Hallager (K).

- Hvorfor ved forældrene ikke bedre? Måske er det forældrenes egen skyld, for der har været en høring, og folk overser det. Men bestyrelsen mangler måske at kommunikere til alle forældre? Jeg tør ikke sige det. Men når det er sagt, har forældrene fire spændende forslag. Måske skulle man kigge på dem, Det kan være, de både er billigere og bedre. Jeg tror, vi meget snart får brug for Engen til Jyllinges børn, for dér har vi et problem også, sagde Mogens Hallager.

Gitte Simoni (DF) betonede, at hun så udflytterbørnehaven som en her og nu-løsning, ikke en varig løsning.

- Vi er nødt til at se ind i, hvordan kapaciteten er i fremtiden. Vi støtter selvfølgelig denne sag, for vi skal have disse børn passet sammen med nogle børn fra deres egen by, og så må vi se på, hvad vi skal gøre for at sikre en kapacitet, som passer til det faktiske antal børn i Ågerup, sagde Gitte Simoni.

Ude af sync med bagland Jeppe Trolle (R) siger, at det er ikke kommunen, der har planlagt eller besluttet, at den selvejende institution lukker.

- Så det er lidt tarveligt at klandre os i forhold til planlægning, at man ikke har taget det med ind i de langsigtede overvejelser. Da vi lavede budgetforliget, syntes vi, det lød som en rigtig fint løsning - det står jeg på mål for - og Camilla har også en pointe i, at vi bliver nødt til at tage dem alvorligt, der har siddet med og sagt ja til det her. Så kan man selvfølgelig altid have en diskussion om, om de har lyttet nok til deres bagland - som vi åbenbart heller ikke helt har, eftersom der åbenbart er meget stor utilfredshed. Ud over at jeg bakker op om det her - og om at støtte op om det lokal demokrati og de lokale bestyrelser - er der noget kommunikation, der skal være bedre. Jeg vil gerne kvittere for, at de kommer gode og konstruktive forslag - det synes jeg, er en rigtig god tilgang, og i det omfang, vi kan gøre det inden for den økonomiske ramme, er jeg da lydhør, sagde Jeppe Trolle.

Anna Bondo Nielsen (EL) bakkede Jacob Søegaard Nielsen op.

- De forslag, der er kommet fra forældrene, bør tages alvorligt. Der kunne være et rigtig godt signal i, at vi kigger på de forslag, der ligger, så vi er sikker på, vi finder den rigtige løsning, sagde hun.

