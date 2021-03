Vibyvejen ståd til at blive spærret i tre måneder i den ene retning. Men nu reddes byen muligvis af CP's mange lastbiler. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Vejlukning overrasker hel by - nu reddes de af store virksomheder

Roskilde - 18. marts 2021 kl. 10:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

På mandag den 22. marts begynder ombygningen af det dobbelte kryds midt i Viby ved Assendløsevejen/Dalen og de to sideveje Grønningen og Vibyvejen. Det ville Roskilde Kommune løse ved at lave ensretning, så en del af byen skulle ud på en kæmpe omvej i tre måneder, men den information var ikke væsentlig at få delt med byen, virker det som om.

- Jeg har intet set eller hørt, før opslaget kom på Facebook i aftes, siger Kenneth Eriksen, som DAGBLADET tidligere har talt med angående etablering af lys på cykelstien fra Dalen og til skolafdelingen på Ørtedvejen.

- Det virker lidt som om, vi er blevet glemt. Vi har børn på friskolen, og for os vil det betyde en lang omvej, hvis vi vil hente ungerne fra skole. Værre er det for dem, som bor i Emilsgave. De skal ud på en dagsrejse for at komme ned for at handle, dyrke sport eller afleverer børn på Viby Skole, medmindre de klarer den på cykel i tre måneder, siger Kenneth Eriksen og fortsætter:

- Der er to ting i det her. Dels den glemte information til byen. Man kunne jo også have gået offensivt til værks og skrevet ud, at vi påtænker at løse det her sådan og sådan og spurgt, om der er nogen, som har en bedre ide. For det virker ærligt alt som om, at dem, som har lavet det her, ikke kender byen, siger han.

Lang omvej

Det bygger Kenneth Eriksen på, at kommunen mener, at den letteste vej til Søndergade for dem, der bor i Emilsgave og Gl. Viby, er en omvej ud til Hovedvejen, ned mod Osted og tilbage ind mod Assendløse.

- Man kunne da dreje af allerede ved Birkevadsvej og så køre via Assendløse, Dåstrup og ned ad Grønningen. Det var noget kortere, eller alternativt kunne man køre til Kirke Syv, Øster Syv og så ned ad Damgårdsvej. Det er da to løsninger, som er væsentlig kortere, siger han.

En hurtig opmåling viser, at hvis man tager turen, som kommunen anbefaler, så er den på 10 kilometer. De to andre ligger på lige omkring syv kilometer.

Heller ikke byrådspolitikerne har fået information om sagen.

- Jeg har intet info fået om det her, og det overrasker al den stund, at det berører en god del af byen, lyder det fra Henning Sørensen (S), som selv bor i bebyggelsen nord for Emilsgave.

Sadler om

Men meget tyder på, at Viby bliver reddet fra omveje af et par af byens større virksomheder. Ifølge DAGBLADETs oplysninger har CP henvendt sig til kommunen og spurgt til, hvordan de skal få deres lastbiler til og fra virksomheden på Grønningen, og ved samme lejlighed har de nævnt, at også Bygma har store lastbiler, som skal ind og ud.

De beskeder har betydet, at kommunen forventer at sadle om og får lavet en lille bid midlertidig vej langs med Vibyvejen, så der kan holdes åbent på strækningen under hele byggeriet, og dermed vil der være åbent i alle retninger i krydset under hele byggeriet.

Jette Tjørnelund (V) undrer sig over, at kommunen ikke har prioriteret at få en så væsentlig information ud til hele Viby så hurtigt som muligt.

- En lukning af en af byens mest befærdede veje i tre måneder har stor konsekvenser for byens daglige trafik. Nå du fortæller mig, at man har tænkt sig at lave det om, så der bliver holdt åbent, så kan jeg kun bifalde det. Det vil være den helt rigtige løsning, også fordi vi jo netop har prioriteret at få vores lastbiler ind og ud af byen ad Vibyvejen, siger hun.

