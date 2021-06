Vejlebo kom skidt fra start

- Det er både ubehageligt og svært at køre med et defekt dæk, for det ryster enormt i hele bilen, og samtidig er der ikke samme vejgreb at gøre godt med. Hele heatet blev et kompromis mellem at få et fornuftigt resultat uden at risikere en afkørsel, hvis dækket gav helt op, fortæller Johnny Vejlebo, som trods udfordringerne sikrede endnu en 12. plads.