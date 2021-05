Vejen banet for nyt børnehus - og aflysning af børnebus

Der kan igen komme børnehus i det tidligere Skovdalen i Ågerup. Roskilde Kommune har fået en aftale i stand med ejerne i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 15:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er nu faldet i hak, at Roskilde Kommune kan rette op på den utilstrækkelige børnepasning i Ågerup ved at oprette et nyt børnehus, hvor det selvejende Børnehuset Skovdalen lukkede for et år siden efter langvarige trivselsproblemer.

Såfremt byrådet vedtager det, kan kommunen leje ejendommen af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og åbne et nyt dagtilbud til november.

Slipper for bus Forvaltningen foreslår et børnehus med 22 børnehavepladser og 13 vuggestuepladser.

Det vil ikke alene dække behovet for flere pladser i Ågerup, men også ændre ved de tiltag, kommunen ellers havde i støbeskeen for at dække behovet.

En udflytterordning, hvor børnehavebørn skulle køre i bus til den tidligere Klub Engen i Jyllinge, har skabt noget røre blandt Ågerup-forældre, men bliver nu ikke nødvendig.

Børnehavepladserne i Engen er dog ved at blive etableret, men de kan i stedet gå til børn i Jyllinge, hvor det også skorter på børnehaveplads.

Mindre proppet rede Samtidig bliver det ikke nødvendigt at udvide Børnehuset Elverhøj i Ågerup, som det ellers var planen for at få plads nok til byens børn.

Oveni i købet vil oprettelsen af et nyt børnehus betyde, at Børnehuset Storkereden ved Herringløse kan skrue lidt ned for antallet af pladser, da man egentlig har dårligt plads til de børn, stedet er normeret til nu.

