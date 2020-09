Se billedserie Cyklisterne skal på en lille omvej og skifte side på vejen, når de skal forbi vejarbejdet på A6/Frederiksborgvej i de kommende måneder. Foto: Britt Nielsen

Vejarbejder sender cyklister på afveje

Roskilde - 19. september 2020

Uanset om man kommer kørende fra Roskilde og mod nord eller fra Ølstykke og mod syd på A6/Frederiksborgvej, kører man i øjeblikket forbi store gule skilte. De viser, at vejarbejdet med at lave et lysreguleret kryds, hvor Gulddyssevej og Møllehaven krydser A6/Frederiksborgvej, snart går i gang.

Det er Roskilde Kommune, som står for at udføre arbejdet, hvorefter lyskrydset vil blive overdraget til Vejdirektoratet. Der er to skilte i hver retning, og det kan være nemt at blande dem sammen. Men det ene skilt er til bilister, mens det andet er til cyklister.

Bilister får at vide, at vejarbejdet vil finde sted fra september 2020 til marts 2021. Kort tid efter er der endnu et skilt, hvor der står omkørsel i periode september-november 2020, men det gælder kun for cyklisterne.

- Bilerne kommer til at kunne køre lige igennem, fortæller projektleder i Roskilde Kommune, Bjørn Mikkelsen.

Han forklarer, at det oprindelig var planen, at cyklisterne skulle ud på en omvej, men Vejdirektoratet ville gerne have dem igennem vejarbejdet.

- Vi har været nødt til at lave om på projektet, siger Bjørn Mikkelsen og forklarer, at cyklisterne derfor kommer til at køre en lille smule omvej.

Derudover kommer der til at være øer på den meget trafikerede A6/Frederiksborgvej, da cyklisterne skal skifte side på vejen og tilbage igen.

Når projektet er færdigt, er Gulddyssevej blevet rykket nogle meter, så lyskrydset ender med at være harmonisk.

- Det bliver et af de gode. Der bliver to spor på begge sider af krydset på A6, så det skulle ikke give kø, fortæller Bjørn Mikkelsen.