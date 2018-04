Vej spærret i flere timer: Lastbil med kran påkører skilteophæng

Klokken 15.58 fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om en lastbil, der havde glemt at tage sin kran ned, hvorefter kranen brager ind i nogle vejskilte der hænger over Køgevej ved Holbækmotorvejen.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Lastbilchaufføren har glemt at lægge kranen ned, og, det resulterer i, at kranen ramler ind i nogle skilte, der hænger over vejen. De hænger nu og dingler i fire meters højde, og dem skal vi have pillet ned, siger vagtchefen til sn.dk.

For at undgå at skiltene falder ned og rammer bilister, har politiet valgt at spærre det meste af Køgevej. En spærring som i følge vagtchefen vil vare i ihvertfald de næste tre timer.

Ifølge Vejdirektoratet er det på Køgevej fra Holbækmotorvejen mod Østre Ringvej mellem Rute 6, Roskilde S og Østre Ringvej.

Den uheldige chauffør er ikke kommet til skade som følge af uheldet.

Politiet opfordrer bilister til at finde alternative ruter.

sn.dk følger sagen.