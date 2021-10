Sus Enebo er spidskandidat for Veganerpartiet, der for første gang stiller op i Roskilde.

Veganerpartiet: Hverken rød eller blå, men empatisk

Roskilde - 24. oktober 2021 kl. 12:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

For første gang nogensinde optræder Veganerpartiet på stemmesedlen, når der skal sættes nyt byråd i november.

Selv om partiet også er opstillingsberettiget til Folketinget, er det et nyt bekendtskab for mange. Det indgår i valgforbund med SF, Enhedslisten og Alternativet, men spidskandidat Sus Enebo, Assendløse, vil ikke kalde Veganerpartiet for et venstrefløjsparti.

- Vi synes, Tomas Breddam har gjort det godt som borgmester, og vil også pege på ham som borgmester efter valget, men vi ser ikke politik som blokpolitik eller blå og rød. Vi ser politik på en anden måde, siger Sus Enebo.

Hun ser klimaet som den helt store udfordring, hvor man også lokalt kan gøre meget for at ændre tingenes tilstand.

- Det er lokalt, man kan slå de første slag. De unge i skolerne får fx lov til at arbejde med klimaproblematikken, men når de rejser sig og går ned i kantinen, er det svært at få et CO2-neutralt måltid. Der er unge, der er angste, ikke kun på grund af klimaet, og de fortjener at blive lyttet til, og dét kan vi gøre noget ved lokalt, og vise de unge, at vi har forstået alvoren. Det er ikke kun et spørgsmål om klima, men også om empati alt levende på jorden, både mennesker og dyr, siger Sus Enebo.

Gevinster For de øvrige partier i valgforbundet er skattestigning ikke en fremmed tanke for at finansiere velfærd. Det tænker Sus Enebo nu ikke bliver nødvendigt, for med en vegansk tilgang til tingene er der mange gevinster at høste.

- Nu er jeg jo sygeplejerske, og der er penge at hente i forhold til det plantebaserede måltid. Jeg har arbejdet i hjemmeplejen i mange år og ved, hvor meget tid der bliver brugt på at få maven til at fungere - på at få de ældre til at tygge maden og på at få den ud igen. Der bliver brugt meget medicin og lang tid til at tale om det. Hvis man i stedet bruger plantebaseret mad, vil de ældre kunne komme af med den igen og få det bedre, når de ikke skal bruge så lang tid på toilettet. Og oveni er der en gevinst, når kolesteroltallene daler, så risikoen for blodpropper i hjertet og hjernen bliver mindre. På den måde frigør man ressourcer, siger Sus Enebo.

Empati grundlæggende Også på skoleområdet vil man kunne nå længere ved at bryde med den traditionelle tankegang.

- Hvis man lavede flere skolehaver, kunne de unge også få oplevelsen af at have lov til at være mere med til at lave maden. Det ville også give dem, der er skoletrætte, lyst til at være mere i skole, og dem bruger man også rigtig mange kræfter på i dag. Og de unge ved godt, hvad klokken er slået. De vil gerne. Det er også derfor, der står på min valgplakat, at vi skal give de unge en fremtid, de kan stole på. Vi er nødt til at gøre noget radikalt i vores liv for at ændre det. Det forstår de unge, siger Sus Enebo.

Hun er længe blevet opfordret til at stille op, og da hun endelig gjorde alvor af det, viste det en smal sag at samle underskrifter det fornødne antal stillere.

- Det tog halvandet døgn, så var det klaret, og jeg fik støtte fra folk, jeg aldrig har mødt før. Men empati er helt grundlæggende for veganere, siger Sus Enebo.

Slut med at padle Hun stammer fra en familie, hvor hun var vant til at være uenig med sin konservative familie.

Hun mistede selv lysten til kød for 11 år siden, men fortsatte i nogen tid med at købe kød til sine tre sønner, men da hun stillede som krav, at de selv måtte med ud at handle, hvis de ville have kød på bordet, viste det sig, at de let kunne omstille sig.

- I dag lever de også vegansk, og i virkeligheden er det dem, der taler politikken nu, fordi de kan se fornuften i det. Vi bliver nødt til at gøre noget radikalt. Vi kan ikke bare blive ved med at padle, siger Sus Enebo.

Succeskriterier Hverken hun eller partiets anden kandidat, Tina Nolsø, har noget dybtfølt ønske om at blive politikere. Og når succeskriteriet er, at ens politik bliver gennemført, kan Sus Enebo også sagtens leve med, at det bliver andre, der gør det, skulle det ende med, at der ikke bliver et mandat til liste G.

- Vi stiller op, fordi vi kan se, at der er en linje, vi er nødt til at ændre. Vi er nødt til at gøre noget større for samfundet, for klimaet og for dyrene. Allerede nu er der partier, der taler de samme toner. I starten blev vi grinet ad, men mange har taget ved lære af, hvad vi siger, og hvis det, som vi gerne vil, bliver implementeret af andre, så behøver vi sådan set ikke at komme i Folketinget eller i byrådet. Vi vil bare gerne have, at folk forstår, at vi er nødt til at gøre noget for klimaet og for dyrene. Det er en mølle, som vi langsomt har travet i gang, siger Sus Enebo.

