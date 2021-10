For første gang får vælgene i Roskilde mulighed for at sætte kryds ved Veganerpartiet, når der skal stemmes. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Veganere vil i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veganere vil i byrådet

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 11:05 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er over et år siden, at Veganerpartiet blev opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg, men inden partiet bliver repræsenteret på Christiansborg, er der mulighed for, at det får en plads i byrådet i Roskilde.

Læs også: Fra græsrodsbevægelse til parti

Partiet, der er blevet tildelt bogstavet G på stemmesedlen, er nemlig blandt dem, der har afleveret og fået godkendt stiller- og kandidatlister. Kandidaterne er to - Sus Enebo, Assendløse, og Tina Nolsø, Roskilde.

På adskillige punkter adskiller Veganerpartiet sig fra andre partier. Ifølge partiets hjemmeside støtter det "et paradigmeskifte, som kan lede os mod en meget grønnere, medfølende og mere ansvarlig verden. En verden, hvor det er langt nemmere for den enkelte borger og virksomhed, at tage beslutninger og udføre handlinger, som er i balance med den natur og de økosystemer, som er fundamentet for en tryg og ren verden."

Medlemmerne tror på, at "dansk politik bør tage vare om alle i samfundet og arbejde for et bæredygtigt levegrundlag for alle," og de "ser det som deres fornemmeste opgave at bringe naturen tilbage i balance og mindske mængden af lidelse her i verdenen."

Veganerpartiet sætter ikke mennesket i centrum for sin politik, men tænker i stedet økocentrisk.

"Der er brug for et parti, som ikke falder for forbrug, vækst og kapitalisme. Et parti, som ikke absolut skal have rød og blå politik, men som ved ethvert politisk spørgsmål først og fremmest tager de etiske og økocentriske briller på," skriver partiet, som altid bygger sin politik på etiske og økocentriske grundværdier.