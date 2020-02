Hver gang en 40-årig mand er blevet taget i at køre, selv om han er frakendt retten til at føre bil, har politiet beslaglagt køretøjet, og hver gang har han bare anskaffet endnu en gammel bil. Foto: Kim Rasmussen

Vedholdende bilist mister fire biler med én dom

Roskilde - 16. februar 2020

Mens det bliver debatteret, om hårdere straffe overhovedet kan få vanvidsbilister til at køre ordentligt, kan man konstatere, at der også er andre dele af færdselsloven, som enkelte personer bliver ved med at blæse på, nærmest uanset hvor mange gange de bliver taget af politiet.

En af disse personer er en 40-årig mand fra Vanløse, som har en lang historik med stribevis af domme for overtrædelse af både færdselsloven og lov om euforiserende stoffer. En af disse domme faldt i juni 2015, hvor han (igen) blev frakendt retten til at føre bil, denne gang for en periode på fire år. Og den dom har ikke gjort det store indtryk på ham, kan man konstatere.

Han har nemlig været i retten igen, denne gang i Roskilde, for at have kørt bil i mindst fem tilfælde inden for frakendelsesperioden. To af disse gang var på Låddenhøj i Roskilde, en på Holbækmotorvejen ved Taastrup, en i Sydhavnen og en gang i Charlottenlund.

En enkelt gang kørte han i en varebil, som tilhørte en kammerat, som den 40-årige hjalp med at flytte, men i de fire andre tilfælde var det hans egen bil, han sad bag rattet i - eller rettere biler, for hver af disse fire tilfælde beslaglagde politiet bilen, hvorefter han tydeligvis blot gik ud og købte endnu en gammel bil. Ingen af de fire biler, der blev beslaglagt, var under 20 år gamle.

Hver gang han var blevet standset, havde han beredvilligt legitimeret sig, og han var også helt indforstået med, at politiet snuppede hans bil. Lige så indforstået med sagens gang var han i retten, hvor han blankt erkendte de forhold, han var tiltalt for, og han modtog dommen, der denne gang lød på 30 dages betinget fængsel og konfiskation af de fire biler.