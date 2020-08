Se billedserie Himmelev Skole blev løbet over ende ved den første forhøring om seniorboliger i Veddelev, og nu har er forhøringen om de ændrede planer udsat, indtil der er muligheder for at holde et møde, hvor ingen må afvises af pladshensyn. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Veddelev-plan er sat på pause

Roskilde - 23. august 2020 kl. 09:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at trække ud med planerne om flere boliger i Veddelev.

Efter de oprindelige planer om en betydelig bebyggelse af Ny Højagergårds gjorde blev forhindret af, at der ligger et galleri fra Tune-stillingen i haven, er der sadlet om, så der i stedet er skitser til senioregnede boliger ved Fiskervejen, vest for Gl. Højagergård. På onsdag var der inviteret til en forhøring om de nye planer, men denne forhøring er nu udskudt på ubestemt tid, og arbejdet med planerne er stillet i bero indtil videre.

Pausen skyldes coronasituationen. Forhøringen skulle have fundet sted i kantinen på rådhuset, hvor der var fastsat et maksimalt deltagertal på 167. Da forhøringen om de oprindelige planer fandt sted på Himmelev Skole, var mindst 220 mødt op, og til den aktuelle forhøring havde kommunen allerede modtaget forhåndstilmeldinger fra langt over 100 Veddelev-borgere, og coronasituationen tillader ikke endnu et tilløbsstykke.

- Med de regler, vi alle er underlagt i øjeblikket, er det nærmest umuligt at finde et sted at holde det. Vi kunne holde to eller tre borgermøder, men vi vil hellere have et borgermøde, hvor alle kan deltage, og vi har det sådan, at vi ikke vil tvinge noget igennem, og så vil vi hellere udsætte det, til vi har mulighed for at holde det, siger plan- og teknikudvalgets formand, Jens Børsting, (S).

Udstykningen af Ny Højagergård har været på tapetet i mere end tre år, men formanden er tålmodig.

- Vi vil gerne give det en seriøs behandling, så vi sætter arbejdet i bero, indtil vi får mulighed for at holde borgermødet. Vi var tid til at vente. Det her er ikke noget, som vi partout skal have igennem nu, så vi synker lige spyttet en gang. Forhåbentlig går der ikke så længe, før vi igen for mulighed for at holde store møder. Hvis det trækker ud i flere år, kan jeg ikke udelukke, at vi må finde en anden måde at gøre det på, men som det ser ud nu, parkerer vi det hele indtil videre, siger Jens Børsting.

