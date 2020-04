To mænd prøvede at stjæle en vaskemaskine fra kælderen under Eventyrsport. Foto: Thomas Olsen

Vaskemaskinetyve taget på fersk gerning

To mænd blev taget på fersk gerning, da de natten til fredag var i fuld gang med at stjæle en vaskemaskine fra kælderen under Eventyrsport på Algade i Roskilde.

Han havde fået fingre i en nøgle til stedet, da han havde været der tidligere, og var siden kommet i tanke om, at der var en vaskemaskine, som måske var værd at stjæle. Det fik han manden fra Roskilde til at hjælpe sig med, men politiet ved endnu ikke, hvorvidt han var klar over sagens rette sammenhæng. De er indtil videre begge sigtet, men er løsladt igen.