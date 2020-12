Varme gaver til de hjemløse fra nørklere

- Vi fik at vide, at hjemløse tit mangler tæpper, for de får dem stjålet. De mangler også huer og sokker. Så vi gik i gang med at strikke, siger Dorthe Elisabeth Nielsen, der for to år siden var med til at starte Nørklecaféen i Jakobskirken i Roskilde.