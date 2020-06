Umiddelbart efter at være blevet løsladt efter afsoning af sin dom på et halvt års fængsel blev den 37-årige anholdt igen og i formiddags også varetægtsfængslet, sigtet for bl.a. forsøg på voldtægt af to piger under 12 år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Varetægtsfængslet for to forsøg på voldtægt

Roskilde - 11. juni 2020 kl. 16:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mand fra Viby, der i morges blev færdig med at afsone en dom på et halvt års fængsel for børneporno og blufærdighedskrænkelse af en mindreårig pige, blev anholdt umiddelbart efter løsladelsen fra fængslet i Herstedvester og sendt i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav om fængsling.

Politiet har afsløret ham i at chatte med kvinder, der har døtre i 9-14-årsalderen, og i chatten har han opfordret mødrene til at voldtage deres døtre og sende ham optagelser af det, lige som han har udforsket mulighederne for selv at deltage i overgrebene.

Profilerne, han chattede med, var imidlertid falske, og i stedet for at få udlevet sine fantasier har den 37-årige fået nye sigtelser på halsen, bl.a. for medvirken til forsøg på voldtægt af to piger under 12 år.

I grundlovsforhøret hævdede han, at han godt vidste, profilerne var falske, og at han udelukkende skrev, som han gjorde, for at få den sexologiske behandling, han har brug for.

Han er nu igen bag tremmer, varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

