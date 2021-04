Varebil holdt med stjålne nummerplader

Et tip fik onsdag aften en patrulje fra politiet til at kigge nærmere på en varebil, der holdt på en parkeringsplads i Emilsgave i Viby.

Det skulle vise sig at være en god idé, for nummerpladerne på varebilen var efterlyst som stjålne fra Hedehusene i starten af april.

Nummerpladerne blev derfor inddraget, og bilen blev forsynet med et orange klistermærke til den reelle ejer om at få bilen fjernet snarest. Samtidig forsøger politiet dog også finde frem til ejeren, som har forpligtelsen til at få den nu uindregistrerede bil fjernet fra offentligt område.