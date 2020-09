- Jeg tror min far ville væk fra alle konflikter. Det var jo så turbulent efter krigen. Jeg tror, han var meget træt, siger Anna Kristensen, der er født og opvokset i Umeå i Sverige, selvom både hendes far og mor er fra Danmark. Foto:Thomas Olsen

»Var min oldefar en ultranationalistisk krigsmand?«

Anna er ved at rydde op i sin fars, Erik Kristensen, sager og falder over nogle gamle dokumenter. De viser hans tid som modstandsmand og gruppeleder i Ostedgruppen, en underafdeling af Borupholdet.

Hun ser på et billede af en ung mand i krigstøj og med et armbind, der ligner det, hun netop har fundet i gemmerne.

Et bånd, der for hendes far betød kamp mod nazisme og facisme. En kamp for solidariet.

- Jeg reagerer fysisk. Alt det, min far stod for - og så findes armbåndet på en person, der står for det helt modsatte! Tænk hvis mit barnebarn googler »frit danmark« og tænker: »Var min oldefar en ultranationalistisk krigsmand?« Jeg følte, at jeg ud af kærlighed til min far måtte fortælle historien. Derfor har jeg ikke kunnet slutte, før jeg har fået det til at fungere, siger Anna Kristensen.