Ud over en bøde og frakendelse af retten til at føre motorkøretøj dømte Retten i Roskilde den 25-årige til at betale 8000 kroner i erstatning til en cykelrytter, hvis cykel blev ødelagt i det styrtr, den 25-åriges kørsel forårsagede. Foto: Jesper From

Vanvidsbilist slap med bøde

Motionscykelryttere over en bred kam blev oprørte, da en bilist tilsyneladende bevidst kørte ind mod flere grupper af cykelryttere på Boserupvej en sommeraften sidste år. De opfattede det som klar chikane, der resulterede i, at flere af cykelrytterne styrtede. Én kom på hospitalet. Efter episoden forsvandt bilisten, men det lykkedes politiet at støve ham op.

Det viste sig at være en 25-årig mand fra Roskilde, som nu er blevet dømt i retten, dog ikke for bevidst at udsætte andre for fare, men for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Selv hævdede han, at hans kørsel med sving ind mod de modkørende cyklister skyldtes, at han ledte efter en cigaret, han havde tabt ned på gulvet i bilen.