Vanvid: Taget med 175 i timen

En bilist kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet efter at have kørt alt, alt for stærkt på Køgevej i Roskilde.

Bilisten blev blitzet af politiet søndag eftermiddag, da fotovognen holdt i kanten af Køgevej lige nord for Gadstrup. Her må man køre de sædvanlige 80 kilometer i timen, men den grænse var der mange, der overskred i løbet af den periode på fem en halv time, hvor politiet var på stedet.

Af d 1792 biler, der passerede, kørte 60 for stærk, heraf syv så stærkt, at det ud over en bøde også får et klip i kørekortet. Men så billigt slipper den allerhurtigste af bilisterne ikke. Han blev målt til at køre hele 175 kilometer i timen, og så falder hammeren ikke kun hårdt, men i dette tilfælde også hurtigt.