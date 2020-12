Olaf Berg fra Vandgruppen under det første møde mellem Fors og vandkunderne ved det nedlagte Haraldsborg Vandværk. Dengang var der gnidninger mellem parterne, men det endte i et samarbejde. Foto: Kristian Jørgensen

Vandværkslukning gik fra strid til samarbejde

Roskilde - 24. december 2020 kl. 13:56 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der var i den grad bekymrede beboere i området omkring Haraldsborg Vandværk på Valhalvej, da forsyningsselskabet Fors i 2017 meddelte, at de ville lukke værket.

Husejerne frygtede, at lukningen ville resultere i vandfyldte kældre, da vandindvindingen muligvis bidrog til at holde grundvandsstanden nede.

Årsagen til lukningen af vandværket og tre tilhørende boringer var, at det var dyrt i drift, og at det i en længere periode ikke kunne levere vand i drikkevandskvalitet. Samtidig var der rigelig mulighed for forsyning fra det nyere og større vandværk i Hornsherred.

Grundejerne etablerede i 2017 en frivillig gruppe kaldet »Vandgruppen«, som skulle sikre et troværdigt datagrundlag til at vurdere konsekvenserne af værkets lukning og de udgifter, det måtte give grundejerne.

Gav ro i maven Fors indgik et samarbejde med Vandgruppen, som gennemførte en stor dataindsamling og et omfattende analysearbejde, hvor gruppen etablerede 40 pejleboringer på 20 matrikler og indsamlede 6000 pejledata fra 2017 til 2020. Det viste, at der ikke var en mærkbar ændring i den terrænnære grundvandsstand, når vandindvindingen blev indstillet.

- Undersøgelsen har taget væsentlig længere tid, end den normalt ville have gjort. Men til gengæld har vi fået et langt bedre datagrundlag, og vi har samtidig opnået et godt samarbejde med Vandgruppen. Det gør en verden til forskel, siger produktionsdirektør Henrik Correll fra Fors.

Nedlagt i sommer Det omfattende arbejde har dog ikke ændret noget ved nedlæggelsen af vandværket, som stoppede med at pumpe i august.

Alligevel har det store arbejde været nyttigt, siger Henrik Correll over telefonen:

- Så kunne vi med god ro lukke for vandværket, og alle vores kunder havde god ro i maven i forhold til, at det at lukke for boringen ikke vil få indflydelse på forhøjet vandstand i området.

Tilfreds vandgruppe Også Vandgruppen er tilfreds med forløbet, der er gået fra modstand over samarbejde til enighed.

- Vandgruppens samarbejde med Fors A/S omkring nedlæggelsen af Haraldsborg Vandværk har været konstruktivt og frugtbart. Samarbejdet kom til at eksemplificere, at borgerne kan bidrage med værdifuld viden og indsats til løsning af et problem, som de ikke selv har skabt, siger Olaf Berg på vegne af Vandgruppen i Fors' pressemeddelse.

Siden vandværket stoppede helt med at pumpe, har der ikke været problemer med stigende vandstand, så vidt Henrik Correll ved.

- Hvis der skulle ske noget på et tidspunkt, er det ikke, fordi vi har lukket for vandværket. Det er det, der er undersøgt. Forbindelsen mellem det at pumpe grundvand i 50 meters dybde og det terrænnære grundvand er ikke tilstrækkelig til, at det har nogen virkning, siger han.

Kan ikke nå mere Olaf Berg tilføjer, at måleresultaterne på 0-10 centimeters stigning i det terrænnære grundvand ikke sikrer grundejerne mod komplikationer.

- Det kan jo være dråben, der får bægeret til at flyde over, men i forhold til klimaforandringerne er de 0-10 centimeter ikke så truende, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Anbefalingen fra Vandgruppen til grundejerne er, at man ved hjælp af en instruks på Fors' hjemmeside selv måler vandstigningen på sin grund og dermed kan tage affære, hvis det bliver faretruende.

For vandværket er facit stadig, at forsyningsselskabet ikke må pumpe vand op alene for at aflede det, og derfor må vandværket lukke, når det ifølge Fors er for dyrt og irrationelt at indvende drikkevand fra det.

Olav Berg er stadig tilfreds med det arbejde, Vandgruppen har fået udført.

- Jeg kan jo ikke nå mere med den lovgivning, der er, siger Olav Berg, som er blevet oplyst om, at der bliver arbejdet på lovændringer, der giver myndigheder mulighed for at indgå i samarbejde om det terrænnære grundvand.

