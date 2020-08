Gundsømagle Vandværk havde vand nok i weekenden, men det kunne blive kritisk, hvis folk havde fortsat det tårnhøje vandforbrug. Foto: Jens Wollesen

Vandforbrug blev tredoblet - især af havevanding

Roskilde - 10. august 2020

Kombinationen af høj sol, ferie og weekend førte hen over weekenden til et alarmerende højt vandforbrug nogle steder. Således måtte Gundsømagle Vandværk søndag indskærpe over for folk, at de skulle holde igen med havevandingen, da forbruget nåede 950 kubikmeter mod 350 på en normal dag for de 1250 andelshavere.

Hvis det fortsatte, kunne der opstå problemer med at fylde vandtankene op, men opsangen hjalp tilsyneladende. På halvanden time blev forbruget reduceret til en tredjedel.

Alarmen gik Vandværket fik en alarm, da udpumpningen gik så højt, at det begyndte at synke faretruende i rentvandsbassinet. Det er havevandingen, der er synderen.

- Vi har konstateret, at mange bruger spredeslanger og siveslanger, og det må man ikke bruge. Én ting er, at man gør det med nyt græs, som jo skal have vand, men det er ikke særlig smart, hvis man gør det på grund af varmen, siger Ole Nielsen, tilsynsførende ved Gundsømagle Vandværk.

Følg reglerne Han har selv været rundt i byen, hvor han har fået øje på problemet.

- Når vi har sådan et kæmpeforbrug, kører vi rundt og ser, om vi skulle have et brud. Det kunne jo godt være et ledningsbrud, men det har vi altså ikke haft, og vi kan også konstatere, at natforbruget er nede på det normale, siger Ole Nielsen, der også tror, at mange havebassiner kan spille ind på det høje vandforbrug.

Han håber nu, at folk tænker lidt over ikke at vande uhæmmet. Egentlig kan de bare følge reglerne.

Ud over at det ikke er tilladt at bruge automatiske vandspredere, skal den håndholdte havevanding foregå i tidsrummet 20-24. Desuden skal man holde sig til at vande hveranden dag, så lige husnumre vander på lige datoer og omvendt.

Vand nok i Viby Gundsømagle er selvsagt ikke det eneste sted, vandforbruget er gået i vejret med varmen i weekenden. I København opstod der således problemer med at få vand ud gennem hanerne.

I Viby er vandforbruget også steget. Ifølge vandværkspasser Vagn Hitz blev der søndag brugt 453 kubikmeter vand fra Viby Vandværk, hvilket er 100 mere end normalt. Procentvis er det nogenlunde samme stigning som i Gundsømagle, men det har ikke givet problemer med kapaciteten.

- Overhovedet ikke. Vi har kapacitet nok, siger Vagn Hitz .

Han håber selvfølgelig, at folk modererer deres vandforbrug, men det har ikke været nødvendigt endnu at være ude med løftede pegefingre. Vagn Hitz regner med, at folk godt selv kan holde lidt igen med vandet.

- Det koster alligevel mange penge at bruge, siger han.