Vandet bliver billigere

Tusindvis af vandkunder i Roskilde får billigere vand i 2018. Fors A/S meddeler, at prisen på drikkevand næste år sættes ned til cirka 19 kroner per kubikmeter svarende til en reduktion på syv procent.

På spildevandsområdet sætter Fors A/S til gengæld prisen op med tre procent for almindelige husstande. For en familie med et gennemsnitsforbrug på 100 m3 udgør det en total prisforøgelse på 114 kroner.

For erhvervslivet gælder det, at virksomheder med et mellemforbrug på over 20.000 m3 får en prisnedsættelse på seks procent, og virksomheder med et stort forbrug på over 140.000 m3 får en prisnedsættelse på cirka 17 pct. Den store prisnedsættelse for de helt store virksomheder er en konsekvens af regeringens initiativ for at styrke ekstra konkurrenceudsatte erhverv, som gennem de seneste år har ført til faldende spildevandspriser.