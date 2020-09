Det gik langt bedre for Fors med at sende sms'er ud til deres kunder i fredags da det skulle meldes ud at drikkevandsforureningen var ovre end da de i tirsdags skulle fortælle, at vandet skulle koges. Foto: Jens Wollesen

Vand-sms'er virkede bedre fredag

Udfordringen bestod i korte træk af, at systemet ikke kunne klare mere end 10.000 adresser ad gangen. Fors har aldrig tidligere sendt så mange sms'er, som de skulle i tirsdags. Forsyningsselskabet erfarede hurtigt i løbet af aftenen, at der var tekniske udfordringer og forsøgte på bedste vis at sende sms'en ud af flere omgange for at nå flest muligt. Alligevel har kommunikationen mødt kritik i en grad, så det i dag behandles på klima- og miljøudvalgets møde.