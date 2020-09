Se billedserie For Torben Jørgensen har tilværelsen som medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe de seneste år været en tomgangsøvelse, som til sidst fik ham til at forlade partiet. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Valg af formand blev dråben for Jørgensen

Roskilde - 08. september 2020

Når Torben Jørgensen taler om Socialdemokratiet, er det ikke længere »vi« og »os«. Det er »de« og »dem.« Og når det handler om, hvad der foregår i SF, er det ikke hos »dem,« men hos »os.«

- Det skal man lige vænne sig til! siger Torben Jørgensen.

Mandag meldte han sig ud af S og ind i SF - en beslutning, han efter eget udsagn kunne have truffet for flere år siden.

- Men der skal altså noget af et tilløb til, før man melder sig ud af et parti, man har været medlem af i mere end 40 år! siger han.

Baggrunden for beslutningen er, at både partiet og han selv har bevæget sig, men ikke i samme retning.

- Jeg synes, det har været svært at være faglig person i vores gruppe siden sidste kommunalvalg. Det har været lidt op ad bakke med mange af de ting, vi har skullet tage stilling til, og til sidst kunne jeg ikke se mig selv i spejlet længere, siger Torben Jørgensen.

Taget ilde op Som eksempel nævner han Ny Østergade-projektet, hvor arkitekt Claus B. Hansen, som fostrede den oprindelige idé om et stort byggeri på sydsiden af Roskilde Station, er blevet koblet af den videre udvikling.

- Jeg havde det dårligt med, at han var blevet sat uden for døren ved nogle møder mellem kommunen og DSB. Hvis man vil finde nogle løsninger, er man nødt til at sætte sig om bordet sammen. Så to timer før et byrådsmøde skrev jeg til gruppen, at jeg ikke kunne stemme for at koble Claus B. Hansen af. Jeg stemte ikke imod, men der var alligevel nogle, der tog det meget ilde op, og dér oplevede jeg i hvert fald ikke, at jeg havde siddet i byrådet i mange år. Jeg blev behandlet som helt ny, og jeg skulle i hvert fald straffes og meget andet. Det, jeg kom med, blev slet ikke opfattet som seriøst, og jeg blev nødt til at spørge mig selv: »Er det sådan et parti, jeg er medlem af?« Det var et lod i vægtskålen på den beslutning, jeg har truffet, siger Torben Jørgensen, som blev valgt ind første gang i 2001.

Ignoreret af Joy Mogensen I den skål lå allerede flere andre. Et af de tungeste blev lagt i forbindelse med lærerkonflikten i 2013.

- Jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme, at man blander sig i en overenskomst. Og jeg syntes, at vi i byrådet skulle lave en aftale med lærerne. Jeg har gentagne gange spurgte ind til det og bedt borgmesteren, som var Joy Mogensen på det tidspunkt, hvad det var, der gjorde, at vi ikke indgik en læreraftale, men jeg fik aldrig noget svar. Nu kom aftalen så sidste år, men jeg synes, det har været lidt svært at være faglig person i den socialdemokratiske gruppe, når den ikke står bag det, som jeg synes må være mindstekravet, siger Torben Jørgensen.

Tomgangsøvelse Desuden har der været »en masse småsager,« som hver især ikke har fyldt meget, men som i længden har gjort livet for surt for den tidligere LO-formand.

- Jeg smækker ikke med døren og siger ævbævbu, men siden sidste valg, hvor jeg fik nogle andre roller, foranlediget af Joy, har jeg ikke følt mig aktiv i byrådsgruppen. Min rolle har været at stemme, når der skulle stemmes, men jeg vil gerne være med til at fremme nogle ting, og de forsyningsroller, jeg har fået, fylder ikke meget, hverken i pressen eller i byrådssammenhæng, så for mig har denne periode været en tomgangsøvelse. Til sidst kunne jeg ikke holde mig selv ud længere. Jeg måtte ud af det, siger Torben Jørgensen.

Forbigået og sygemeldt Bægeret var således næsten fyldt op, men dråben, der fik det til at flyde over, kom i sidste måned, efter at Daniel Prehn forlod byrådet og efterlod en ledig plads som formand for det plan- og teknikudvalg, som Torben Jørgensen tidligere har været formand for i flere perioder, og som han stadig er medlem af. Formandsposten gik dog ikke til Torben Jørgensen. I stedet udpegede den socialdemokratiske byrådsgruppe Jens Børsting til jobbet.

- Omkonstitueringen blev forelagt på et gruppemøde, og det er ikke fordi, jeg har patent på den post, men jeg kan bare konstatere, at borgmesteren kom med oplægget, at jeg slet ikke var inde i billedet. Det arbejdet, jeg har lagt igennem mange år, blev ikke vægtet overhovedet. Jeg har stor respekt for Tomas Breddam, men det kildede mig, at jeg end ikke var blevet ringet op på forhånd og advaret om den karklud, jeg skulle have i hovedet. Det gnavede i mig, og jeg blev nødt til at sygemelde mig i 14 dage - den slags har jeg aldrig prøvet før! Så jeg tog på rekreation i Jylland i 14 dage, hvor jeg sundede mig og tænkte mig om og talte med nogle mennesker, og da jeg kom hjem i fredags, traf jeg beslutningen. Og det er min beslutning, at jeg ikke længere hører hjemme i Socialdemokratiet i Roskilde. Det er vigtigt, at det er noget, man selv beslutter. Det skal ikke være de andre. Jeg tror, jeg kan bruge mine evner bedre i SF. SF har nogle bedre sociale vinkler og også fagpolitiske. Men det er fandme svært at sige farvel til at parti, man har været medlem af så længe! siger Torben Jørgensen.

Ændret syn på Breddam - Det, der gjorde, at jeg i sin tid meldte mig ind i Socialdemokratiet, var, at det var det største parti, og derfor kunne jeg få størst indflydelse dér. Men jeg har altid syntes godt om SF, og især inden for de sidste fem-ti år har Socialdemokratiet desværre gået ad nogle veje, som jeg ikke selv kan se mig i. De veje har de besluttet at gå ad af gode grunde, men jeg synes, det er blevet for administrativt. Jeg synes ikke, vi fokuserer på det, der er arbejderklassen, siger Torben Jørgensen og skynder at rette »vi« til »de.«

- Jeg var selv til at pege på Tomas Breddam dengang, fordi det lod til, at det var ham, der var den bedst kvalificerede. I dag er jeg ikke af samme opfattelse. Mere vil jeg ikke sige. Man finder ud af, hvad folk indeholder hen ad vejen. Men jeg vil ikke være et surt røvhul. I første omgang er jeg bare glad for at blive en del af SF, tilføjer han.

Torben Jørgensen er netop fyldt 72 år, men han ser ingen grund til, at denne valgperiode skulle blive hans sidste som byrådsmedlem.

- I første omgang glæder jeg mig til at udøve politik for SF de næste fem kvartaler, men skulle muligheden byde sig, så jeg kunne stille op og blive genvalgt, så vil jeg stadig gerne det. Jeg mener, jeg stadig har masser at byde på, siger han.