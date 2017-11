Se billedserie Valget er i gang, og vælgerne stemmer hele dagen på de forskellige valgsteder i Roskilde Kommune. Her er det i Snoldelev Sognegård. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Valg 2017: Teknikken drillede i to minutter

Roskilde - 21. november 2017 kl. 09:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et minut før klokken slår otte, går valgformand Poul Lindor Nielsen (S) uden for Snoldelev Sognegård. Han kigger på sit ur, og præcis klokken 8 byder han velkommen og erklærer valget for åbent.

- Jeg går nok også ud og råber, når valgstedet lukker klokken 20. For 30 år siden var jeg for genert, fortæller Poul Lindor Nielsen, som husker en valgformand for mange år siden, som råbte til alle fire verdenshjørner.

Den første håndfuld vælgere har trukket ind i forstuen til salen, hvor der er dejlig varmt. Poul Lindor Nielsen gentager, at valget er åbent.

Men teknikken på computerne driller, så vælgerne må have lidt tålmodighed. En af de valgforordnede må ringe til en livlinje, og efter et par minutter er valgstedet dog klar til at begynde valghandlingerne.

To båse står midt i salen, og den første vælger, som er en mand, får lov til at kontrollere, at spandene er helt tomme. Så bliver de lukket, og manden går hen for at hente de to store stemmesedler.

Den hvide er til kommunalvalget, og den gule er til regionsvalget.

En efter en går vælgerne stille og roligt hen til bordene og får deres stemmesedler udleveret.

Lige som alle andre stedet i det ganske land lukker valgstedet klokken 20 i aften.

