Vakse Vito: Mekaniker med svendebrev, 12-tal og ny kontrakt

Han har tidligere arbejdet som både nedriver, tømrer, fejedreng og it-mand, men det var kombinationen af kærlighed til biler og den nødvendige tekniske snilde, der fik Vito Johan Stani Jørgensen til at søge mod mekanikerfaget.

- Man skal bruge hovedet, og der er teori bag de simpleste ting. Det koster en masse fejl, men det gør faget utroligt spændende - og jeg kan gå hjem hver dag og føle, at jeg har lært noget nyt, siger mekanikeren.

- De var gode til at se personen bag mekanikeren, og jeg fik meget ansvar tidligt i forløbet. På den måde havde jeg en stor fordel i forhold til de andre elever, når vi kom tilbage på skolen, fortæller den nyuddannede.

Stærk svendeprøve

Vito Johan Stani Jørgensen afsluttede med et 12-tal ved svendeprøven, der forløb over to dage. Første dag skulle han skille og samle støddæmpere og styretøjsvinkler, og på andendagen skulle han fejlfinde på en bil, der var blevet kasseret ved syn på grund af miljølovkrav.