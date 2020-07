Vaks 81-årig mærkede lommetyve

Selvom man er 81 år, kan man vel nok have antennerne monteret ordentligt på. Det beviste en kunde i Rema 1000 i Ro's Have, hvor to lommetyve efter alt at dømme havde udset den ældre mand som offer.

Over for politiet er de potentielle tyve beskrevet som en mand og en kvinde med anden etnisk baggrund. Begge i tyverne, han iført ternet jakke og hun i hvide bukser med blå striber. Den 81-årige remakunde lader til at være stamkunde, for han bemærkede også over for politiet, at han aldrig har set dem i butikken før.