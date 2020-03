Der står vagter ved de to hovedindgange til sygehuset i Roskilde for at sikre, at forbuddet mod besøgende bliver overholdt. Foto: Kim Rasmussen

Vagter ved sygehuset - men bare rolig, du kan godt komme ind

Roskilde - 27. marts 2020 kl. 13:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står du med en tid på Sjællands Universitetshospital Roskilde i disse dage, så vil du opleve, at ikke alt er, som det plejer på sygehuset. Faktisk er de fleste indgange lukkede og udstyret med en ringeklokke, og ved de to hovedindgange ind til informationen står der vagter. Det hele skyldes naturligvis den omfattende corona-krise.

- Styrelsen for patientsikkerhed har bedt om, at der bliver lavet midlertidig forbud mod besøgende på sygehuset, og det prøver vi at efterleve med låste døre og vagter ved hovedindgangen, siger driftschef for sygehusene i Roskilde og Køge, Johnny Lyngård Petersen.

Sygehuset er blevet pålagt at »lukke« alle yderdøre.

- Nogle steder betyder det, at dørene er låste, og man ringer på, hvis man vil ind. Så kommer der personale og spørger til dit ærinde, og dem, der skal til undersøgelser, bliver naturligvis lukket ind, forklarer Johnny Lyngård Petersen.

Alle, der har et lovligt ærinde på sygehuset,

bliver lukket ind, og man bliver ikke afkrævet

dokumentation for sit besøg.

Frigiver personale Roskilde Sygehus er lidt specielt, fordi der er så mange separate bygninger og dermed rigtig mange indgange. Ved hovedindgangene - nord og sydsiden ind til det store rum med information, kiosk og cafeteria - er der sat vagter.

- Vi har valgt at sætte vagter her, fordi det er her, langt de fleste har indgang til sygehuset. Ved at bruge et vagtværn kan vi frigive vores eget personale til at klare de opgaver, som de er vant til inde på hospitalet, siger Johnny Lyngård Petersen.

Kommer man til sygehuset efter klokken 17 om aftenen og ind til næste morgen, så vil der kun være adgang til hospitalet via de to store hovedindgange.

- Jeg taler med vores vagter dagligt, og deres melding er, at langt, langt de fleste, som de taler med, er meget forstående for situationen, og har man et lovligt ærinde på sygehuset, så skal man endelig ikke frygte, at man ikke bliver lukket ind. Vi forsøger at være så fleksible som muligt i denne tid, siger driftschefen.

To undtagelser Johnny Lyngård Petersen understreger, at man ikke bliver afkrævet dokumentation for sit besøg, men man bliver spurgt af vagterne om sit ærinde. Ordningen blev i øvrigt indført den 18. marts, og det er umuligt at sige, hvor længe det vil være sådan, når man besøger sygehuset.

Ordningen er sat i kraft for at begrænse adgangen til sygehuset til det absolut mest nødvendige og dermed forsøge at minimere risikoen for, at patienter og medarbejder på sygehuset bliver udsat for covid19-smitte. Det betyder samtidig, at pårørende ikke har adgang til sygehuset.

- Har du brækket benet og skal have det i gips, så må din kone lige vente i bilen, men vi har to undtagelser fra reglen om pårørende. Er man forældre til et mindreårigt barn, som er indlagt, så får man adgang til sygehuset. Det samme gælder, hvis man er nær pårørende til en person, som ligger her, fordi vedkommende er kritisk syg. I disse tilfælde skal vi naturligvis tage vide hensyn, siger Johnny Lyngård Petersen.

Kun yderligere en indgang til sygehuset er også åben efter klokken 17 udover de to nævnte. Det er til sengeafsnittet med adressen Vestermarksvej 15. Her er der også en dør med en døgnbemandet vagt.

De øvrige indgange på sygehuset er låst og

kræver, at man ringer på, hvis man skal ind.

Foto: Kim Rasmussen