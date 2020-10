Værtshus gav tilbage på en tusse, så betvivlede de sedlens ægthed

På alle pengesedler uanset værdi, er der en række sikkerhedselementer, der gør dem svære at forfalske. Til gengæld er det nemt at se, om sedlerne er ægte. Politiet er lige nu i færd med at vurdere to sedlers ægthed. Den ene blev brugt på et værtshus i Roskilde, mens den anden blev brugt i en taxa i København. Foto: Lars Kimer