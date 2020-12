Vær med: Frivillige bag butik med overskudsmad til dem, der ikke har råd

På torsdag åbner en ny butik i Roskilde og du kan være med - som frivillig. Det er Marie Ekstrand som åbner Madoasen på Sankt Hans Gade. Her kan man købe mad supermarkederne ville have smidt ud, og har man ingen penge, så kan man de første måned få gratis mad. Derefter kan man, hvis man ikke har mange penge købe madkuponer for 200-250 kroner og så vil man kunne hente mad hele den næste måned. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde - 07. december 2020

Auberginer blander sig med porrer og bananer med broccoli. På et bord ved siden af står der poser med brød og på en hylde nogle poser med kaffe.

Marie Ekstrand flytter lidt rundt på et par kasser med frugt og grønt. Hun har hentet det hos Rema i Ros Have, og inden længe skal hun forbi Fakta i Rørmosen for at hente yderligere et læs mad. Det er mad, som butikkerne er klar til at smide ud.

Smid nu ikke maden ud Den kultur rykker altså i Marie Ekstrand, som til daglig er salgsansvarlig i en it-virksomhed. Med fire børn og en mand skulle man tro, at hun havde rigeligt om ørerne. Men fra på torsdag den 10. december introducerer hun et helt nyt koncept i Roskilde, en butik, der sælger og giver vare væk, som ellers var havnet i containeren. Navnet er Madoasen.

Mad til dem der ikke har råd Ikke nok med, at Madoasen på Sankt Hans Gade 23 skal bekæmpe madspil, maden skal også meget gerne gives til de af Roskildes beboere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

- Det er en del af konceptet, at ingen skal gå sultne i seng. Kommer man hos os og fortæller, at man ikke har råd til mad, så sørger vi for, at man ikke går sulten i seng resten af måneden. Kommer man så tilbage måneden efter, koster det 50 kroner at være medlem af Madoasen. Derefter ser vi folks økonomi igennem og vurderer behovet, har man råd til at betale lidt, så betaler man typisk 200-250 kroner først på måneden til madkuponer, som kan strække til en måned, fortæller Marie Ekstrand.

Fedt koncept frra Nakskov Madoasen er en nonprofit-organisation, som egentlig blev startet i Nakskov af en socialrådgiver, som så hvor mange af børnene i hendes børns klasser, som ikke fik mad med i skole.

- Jeg har i virkeligheden bare kopieret konceptet, som Eivi startede i Nakskov, fortæller Marie Ekstrand.

Den sidste auberginen: Hvorfor ligger du der? Hos Madoasen får man adgang til basisvare, typisk grønt, frugt og brød.

- Vi kan godt tage imod mejeriprodukter og kød, men det er sjældent, at butikkerne har meget af det, og vi må - lige som dem - ikke sælge eller give det væk efter sidste salgsdato, fortæller hun og fortsætter;

- Når man ser, hvor meget mad vi som samfund smider ud, så sætter det da tanker i gang om, hvordan vi dyrker og hvorfor. Tit og ofte, så får vi hos Madoasen det sidste frugt og grønt. Det er som om, at vi som forbrugere undre os, hvis vi skal tage det sidste i grønt-afdelingen. Så tænker vi »hvorfor ligger den aubergine her som den sidste, hvad er der i vejen med den« og den undren er med til at generere madspild, siger hun.

Stifter ikke i tvivl: Der er et behov Marie Ekstrand er ikke i tvivl om, at der er et behov for foreningen i Roskilde.

- Jeg har fået lov til at kigge med i en facebook-gruppe, hvor folk skriver ud, hvis de har overskudsmad og det modsatte. Det gør mig overbevist om, at der findes en gruppe af mennesker i Roskilde, som har behov for den her hjælp, siger Marie Ekstrand, som er vokset op i Roskilde, og efter en 20 års »afstikker« til København nu på tredje år bor i Sankt Hans Gade, hvor butikken ligger i baghuset. Skal man finde den, er det ind ad indkørslen, ind ad lågen til haven og rundt om huset.

- Vi skal nok få sat skilte op. Vi skal lige op at køre, siger hun.

Kom og bliv frivillig: Kig forbi Og kørt det bliver der, en ny trailer fra freetrailer er blevet stillet til rådighed, og fra Fakta i Rørmosen har de allerede ringer og spurgt, om Marie også vil hente overskudsmad fra de andre faktaer i byen. XL Byg og Bauhaus har også hjulet til, så organisationen kan komme godt fra start.

Marie Ekstrand håber på, at flere vil være frivillige i butikken, for der skal hentes mad hver dag, og sælges og gives væk hver dag.

Til at begynde med et åbningstiden meget kort.

- Vi har åbent fra 16 til 16.30 hver dag til at begynde med. Viser det sig ikke at virke, så må vi jo rette det til, siger hun.

Derfor kaster Marie sig ud i det Marie Ekstrand er ikke i tvivl om, hvorfor hun gerne vil bruge noget af sin tid på projektet.

- Jeg tror, mit hjælpesomheds-gen måske kan blive lidt organiseret. Jeg vil gerne hjælpe, og det giver mig noget igen. En form for glæde.

Hallo, er der et herberg til stede For at komme endnu tættere på nul madspild og stor glæde af de mange vare så ser hun sig lige nu om efter et herberg, som kan få de vare, hun ikke kommer af med hos sig selv.

- Det er jo synd, hvis det ender som hønsemad, så heller i maven på en, der har et behov for den.

Personer, som har pengene til at betale for overskudsmaden, kan også sagtens handle i butikken. Det koster et medlemsskab på 50 kroner og så ellers 20 kroner for dagens første pose og 10 kroner for den efterfølgende.

Tjek www og facebook Man kan læse mere på hjemmesiden madoasen.dk eller på facebook på Madoasen Roskilde.