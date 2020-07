Vækket klokken tre af tyv i vinduet

Synet af en fremmed, der er ved at klatre ind ad soveværelsesvinduet, er ikke ligefrem, hvad man ønsker at vågne op til klokken tre om natten.

Det var ikke desto mindre, hvad en eller to indbrudstyve udsatte en 50-årig mand for på Gundsølillevej natten til tirsdag. Tyvene kom dog aldrig indenfor, da det gik op for fyren i soveværelsesvinduet, at de var opdaget.