Se billedserie Mille Von Müllen og Olivia Fischer fra Gundsømagle havde set frem til at holde et lille nyfødt lam. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vædder blev far til 55 små lam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vædder blev far til 55 små lam

Roskilde - 29. april 2018 kl. 17:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Katrine H. Kristensen

Mange børn og voksne var mødt op for at klappe de 55 nyfødte lam, da Jyllinge Holme Jagtforenings fårelav søndag for tredje gang inviterede til åben hus i den nye stald. De 55 nyfødte lam var også langt over forventning.

Læs også: Lammeklap blev en succes

- De sidste par år har der været færre nyfødte lam. Fårene plejer at få 1,5 lam i gennemsnittet. I år er vi oppe på to lam pr. får, så det er et meget flot resultat i år, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Der er kun ét får, som mangler at lemme, det har hun ikke gjort endnu, så det kan ske hver dag nu, siger Britta Dujardin, som er en af dem der står i spidsen for jagtforeningens fårelav.

- Nogle af fårene har endda fået helt op til tre lam, siger Simon Aare, frivillige ved jagtforeningens fårelav.

Det er den samme vædder, som er far til de 55 nyfødte lam. Der er 29 moderfår og syv gimmerlam i Jagtforeningens fårelav. Gimmerlam er et ungt hunfår, der endnu ikke har fået lam.

Den samme vædder må højst være i stalden tre år i træk for ikke at få indavl.

- Vædderen må ikke gå på gimmerlam, da han også er far til dem, og så bliver det indavl, vi holder dem derfor adskilt. Det er også grunden til, at vi hele tiden skifter vædderen ud. Vi skal have fundet en ny vædder inden efteråret, så der er en ny vædderfar til næste sæson, siger Simon Aare.

Til maj bliver får og lam sejlet ud til Lilleø for at græsse, som er hele formålet med fårelavet. Fårene kom til Jagtforeningens fårelav d. 20 februar, hvor de blev klippet, derefter gik der fem-seks uger, før fårene skulle lemme. I morgen eftermiddag bliver får og lam flyttet lidt tidligere til Korskildes skråning for at græsse, inden de bliver sejlet ud til Lilleø.

Læs hele artiklen i mandagens avis.