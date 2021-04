Se billedserie Skiltningen er ret tydelig, når man nærmer sig Holbækvej... Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Vaccinationskrydset: Magelige bilister blæser på forbud

Roskilde - 13. april 2021 kl. 13:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Samtidig med at det var »store stikkedag« i vaccinationscentret i Roskilde-Hallerne, var politiet endnu en gang ude for at holde øje med, at trafikken i området omkring hallerne blev afviklet efter anvisningerne. Det kneb det med ét sted - i krydset Møllehusvej/Holbækvej.

I dét kryds har kørende fra Møllehusvej som bekendt midlertidigt fået forbud imod at dreje til venstre mod Spritkrydset, men er tvunget til at dreje til højre ud ad Holbækvej. Venstresvingsforbuddet er indført for at forhindre, at trafikken stuver op i Møllehusvej, fordi bilister fra Møllehusvej risikerer at måtte vente i en uendelighed ved Holbækvej, hvis de vil til venstre. I den sammenhæng prioriteres det langt højere, at det skal være let at komme til og fra vaccinationscentret, og derfor er venstresving aktuelt ikke tilladt.

Men selv om politiet har gjort en målrettet indsats for at få bilisterne til at følge skiltningen, blæser alt for mange stadig på forbuddet. I torsdags blev 20 bilister sigtet for at foretage det forbudte venstresving, i fredags 16, som blev taget på blot 70 minutter, og igen mandag formiddag drejede det sig om 11 bilister, som politiet tog i løbet af 40 minutter.

En af bilisterne - en 21-årig mand fra Kastrup - havde desuden ikke noget kørekort, og var tillige påvirket af narkotika. Han blev dermed årsag til, at trafikkontrollen i krydset mandag kun varede i 40 minutter, for pludselig stod politiet med en anholdt, der skulle bringes til politigården.

Det ændrer ikke på, at politiet finder resultatet af indsatsen ganske nedslående.

- Vi har gennemgået skiltningen på stedet, for når det er så massivt et antal bilister, der overtræder det midlertidige forbud, er vi nødt til at foretage lidt selvrefleksion og se på, om skiltningen nu også er i orden. Men det mener vi, at den er, så det er mere bilisternes magelighed, der gør det, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han tilføjer, at det ikke specielt er de borgere, der har været nede for at blive vaccineret, der opfører sig forkert i krydset. Kun en enkelt af dem, der blev taget mandag, var i aldersgruppen 80+. De sigtede er yngre og en blanding af lokale og folk fra andre byer.

Færdselspolitiet vil også i de kommende dage have fokus på trafikafviklingen.

- Og det kan godt tænkes, vi havde en forkærlighed for at stille os op igen i dét kryds, siger Martin Bjerregaard.