Vaccinationscenter bliver forlænget i kongrescenter

Fra september vil idrætten igen få mere plads i Roskilde Kongrescenter. For tiden er der vaccinationscenter i den store Hal D, mens Falck har kviktestcenter i den mindre Hal B. Kviktestcentret rykker ud efter planen med udgangen af juli, mens Roskilde Kommunes krisestab har besluttet at forlænge kontrakten med Region Sjælland om vaccinationscenter i Kongrescentret frem til udgangen af august.

- Det er vigtigt, at vi når godt i mål med at få vaccineret alle dem, som gerne vil. Det er vigtigt både for den enkelte og for, at vi som samfund kan få en hverdag med mindre bekymring. Som virkeligheden har formet sig, går vaccinationskalenderen nu langt ind i august måned. Derfor har vi forlænget kontrakten med Region Sjælland, så vaccinationscentret kan blive i Roskilde Kongrescenter august måned ud, siger Roskildes borgmester Tomas Breddam (S).