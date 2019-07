Foto: Jens Wollesen

Vågnede nøgen i kvindes telt

Roskilde - 06. juli 2019 kl. 12:47 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet på Roskilde Festival har modtaget en del anmeldelser om sædelighedsovergreb og krænkelser, der er noteret i døgnrapporten fra fredag til lørdag. Fredag aften klokken 21.06 anmeldte en 33-årig mand, at han natten til tirsdag var blevet seksuelt krænket af en kvindelig bekendt. Manden var frivilligt gået med ind i kvindens telt for at sove, og havde afvist at der skulle ske nogen form for fysisk kontakt. Om morgenen vågnede han nøgen, og havde en mistanke om, at han var blevet forulempet af kvinden. Politiet skal nu afhøre kvinden, for at få hendes forklaring i sagen.

18-årig mand anmeldte krænkelse En 18-årig mand anmeldte fredag aften klokken 22.40, at han var blevet udsat for seksuel krænkelse af en anden mand, som den 18-årige havde mødt på festivalen. De kendte ikke hinanden i forvejen. Den 18-årige var gået med ind i fyrens telt, hvor han blev udsat for seksuel krænkelse af fyren. Den 18-årige anmeldte kort episoden til politiet, der påbegyndte en efterforskning af sagen. Den 18-årige overvejer nu, om han vil deltage i de undersøgelser som politiet skal foretage for at få sagen belyst.

Mand gned sig op ad kvinde En 19-årig kvinde henvendte sig også til festivallens personale og senere klokken 23.18 politet med en anmeldelse for blufærdighedskrænkelse. Det var sket under en koncert i Arena teltet. En mand havde presset sit underliv op imod hende. Da hun konfronterede ham med episoden, forlod han smilende stedet, hvorefter hun henvendte sig til sikkerhedspersonalet på festivalen, der tilkaldte politiet. Sagen undersøges nu nærmere, for at forsøge at finde frem til manden. Han beskrives som: 25-35 år, brunt halvlangt hår med sideskildning, skæg omkring munden. Han var iført en flaskegrøn trøje.

Fulgte efter og trak kvinde ind i telt Kl. 2335 henvendte en 20-årig kvinde sig til samaritteltet, og anmeldte, at hun kort forinden var blevet udsat for en seksuel krænkelse af en mand hun lige havde mødt. Politiet blev tilkaldt, hvor den 20-årige forklarede, at hun havde siddet og drukket sammen med en gruppe fyre på festivalen. Da kvinden forlod stedet for at møde sin kæreste, fulgte en fyr fra gruppen med kvinden, fordi han skulle samme vej. Undervejs fik fyren trukket kvinden med ind i sit telt, hvor han forulempede hende seksuelt. Politiet efterforsker nu anmeldelsen og forsøger nu i det omfang, som den forurettede ønsker at medvirke, at få klarlagt omstændighederne i sagen.