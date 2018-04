Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vågen betjent opklarer tre indbrud på vej til arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vågen betjent opklarer tre indbrud på vej til arbejde

Roskilde - 23. april 2018 kl. 08:29 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En indbrudstyv må sande, at han er blevet et lidt for kendt ansigt hos politiet, efter at han i weekenden blev anholdt for tre indbrud i Roskilde.

Politiet blev opmærksom på hans gerninger, da der lørdag morgen blev fundet et åbent kasseapparat i Bredgade med mønter spredt omkring. Det viste sig at stamme fra et indbrud i Clinic Queen i Bredgade 34.

En betjent i Midt- og Vestsjællands Politi nævnte, at denne på vej til arbejde havde set en person, som er kendt for at have begået mange indbrud, gå ad Ringstedgade hen mod Bredgade cirka et kvarter før gerningstidspunktet.

Politiet kørte derfor ud til vedkommendes adresse og fandt inden for døren et par sko, som svarede til de aftryk, der var blevet fundet i Clinic Queen. Indbrudstyven erkendte da også indbruddet og kunne vise det værktøj, der var blevet brugt, samt de stjålne værdier.

Samtidig erkendte han yderligere to indbrud, som han havde begået i Ringstedgade og på Psykiatrisk Center Sankt Hans på Boserupvej. I Ringstedgade var udbyttet kontanter, mens der på Sankt Hans blev stjålet otte mobiltelefoner med tilhørende ladere, efter at der var blevet brudt skade op i omklædningsrummene.